В Госдуме заявили, что освобождение Константиновки в ДНР даст преимущества в переговорах

Взятие Константиновки в ДНР — это сигнал странам Евросоюза подумать, стоит ли дальше вмешиваться в российско-украинский конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, отметив, что освобождение города — серьезное достижение ВС РФ.

«Здесь и политическая составляющая, и военная, если их в одном контексте просматривать, дают серьезные преимущества для наших вооруженных сил в связи с тем, что открываются возможности по взламыванию Славянско-Краматорской агломерации, оборонительного узла Славянско-Краматорского, который довольно серьезно укреплен, но наши войска уже научились взламывать оборону. С точки зрения политической — это почва для размышлений. Украинскому режиму главное — свою жизнь сохранить, не сильно они переживают за жизни своих граждан, руководители нынешней Украины. Это сигнал еще и для западных стран. Они должны понимать, что уже конфликт переходит в новую форму. Наши войска наступают не только по всему фронту и берут основные оборонительные узлы ВСУ. Надо им подумать, стоит ли продолжать помогать дальше киевскому режиму или уже больше на себя обратить внимание и задуматься о собственных судьбах, странам Евросоюза в частности», — сказал он.

Колесник подчеркнул, что взятие Константиновки дает России возможность занять хорошие переговорные позиции.

«Где двое дерутся — третий лишний. Если они дальше будут вмешиваться, могут в нем глубоко увязнуть к удовольствию Киева, они сами могут оказаться практически прямой стороной конфликта, но тогда уже там совсем другой масштаб будет и совсем другой характер боевых действий. Тем более если они втянутся туда в прямую, пусть подумают о том, что они могут из тыловых районов украинского режима превратиться в передний край, к чему Киев и стремится. Это серьезный успех наших вооруженных сил. Он дает нам серьезные переговорные позиции и закрепление военного успеха. Вся дипломатия связана как раз с успехами наших вооруженных сил, к сожалению, на сегодня такие реалии», — добавил он.

3 июля Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.

Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал взятие Константиновки успехом ВС РФ и крахом для Зеленского