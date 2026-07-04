«Успех серьезный»: в Госдуме оценили взятие Константиновки в ДНР

Освобождение Константиновки в ДНР дает Вооруженным силам России возможность взять Славянск и Краматорск. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назвав серьезным успехом продвижение российской армии.

«Верно говорится, что освобождение Константиновки — ключ к взятию Славянска и Краматорска, последнего оставшегося на Донбассе укрепрайона ВСУ. Там как раз и были наиболее серьезные степени защиты, которые удалось взломать российской армии. С точки зрения тактики успех весьма серьезный, а вот стратегического преимущества, считаю, это нам не дает. Если только, конечно, мы не собираемся останавливаться на освобождении ДНР. Тогда следует сосредоточиться на планировании и осуществлении армейских операций. Форсировать Днепр, окружить и штурмовать Киев — задачи, поставленные пред российскими войсками, должны быть куда серьезнее и масштабнее. И задействовать в них необходимо все возможные силы», — сказал он.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.

Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал взятие Константиновки успехом ВС РФ и крахом для Зеленского