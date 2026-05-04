В Госдуме жестко ответили Зеленскому на угрозу сорвать парад Победы беспилотникам

Россия имеет все возможности для защиты Красной площади на 9 Мая, однако, если ВСУ запустят дроны по столице в День Победы, Москва запустит «что-то» по Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о дронах над Красной площадью во время парада.

«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону [украинского лидера Владимира] Зеленского», — подчеркнул он.

Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.

По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — сказал он.

Ранее в Кремле рассказали, когда объявят список гостей парада ко Дню Победы.