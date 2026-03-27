В Раде спрогнозировали финансовую катастрофу на Украине

Украина в настоящее время находится на грани финансовой катастрофы, заявил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Об этом пишет «Страна.ua».

Он обратил внимание, что выделение Европейским союзом (ЕС) кредита в размере €90 млрд может сорваться в любой момент. Более того, Киев не выполняет условия и не принимает законы, которые способствовали бы предоставлению средств Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

«Мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле Украинской народной республики 1918 года. Мы можем так потерять страну», — предупредил парламентарий.

26 марта украинский лидер Владимир Зеленский в ходе интервью для газеты Monde пожаловался, что внимание Запада смещается с его страны на Ближний Восток. Следствием этого стало отсутствие у Киева денег и ракет для систем противовоздушной обороны.

В феврале Венгрия наложила вето на кредит в размере €90 млрд, который ЕС хочет предоставить Украине. Решение было принято в связи с прекращением Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба». 19 марта Европейский союз не смог утвердить выделение денежных средств Украине из-за вето Венгрии и Словакии.

Ранее на Украине испугались проблем с бюджетом из-за «зависшего» кредита ЕС.