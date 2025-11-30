Партизанское сопротивление или хаос: как Венесуэла ответит на агрессию США?

Протестующие против вторжения США в Венесуэлу возле Белого дома, Вашингтон, 2025 год

Reuters: Венесуэла может выбрать один из двух вариантов для защиты от атаки США

Венесуэла при вторжении войск США может применить тактику партизанского движения или же устроить хаос, утверждает Reuters. По информации агентства, военным уже приказали рассредоточиться и укрыться в разных местах в случае нападения. Источники издания предполагают, что армия Венесуэлы может столкнуться с дезертирством из-за низкой зарплаты и слабой подготовки. Тем временем некоторые страны уже осудили заявление Трампа о закрытии неба над республикой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Венесуэла в случае воздушной или наземной атаки со стороны США может выбрать один из двух вариантов для самозащиты — организовать партизанское сопротивление или «посеять хаос», пишет Reuters со ссылкой на источники.

Первый вариант предполагает «длительное сопротивление». Согласно плану, Каракас задействует небольшие воинские подразделения в более чем 280 точках для «актов саботажа и других видов партизанской тактики». Военным уже приказали рассредоточиться и укрыться в разных местах в случае нападения. Кроме того, в боевой готовности находятся 5000 российских ракет «Игла», утверждает агентство.

Вторая стратегия называется «анархизация». Она подразумевает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для организации беспорядков в Каракасе и превращения Венесуэлы в неуправляемую страну. Однако официальные лица не поддерживают этот план, узнало издание.

По информации Reuters, Каракас может столкнуться с дезертирством. Это обусловлено тем, что рядовые солдаты получают «всего $100 в месяц в местной валюте» — примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической семье для удовлетворения основных потребностей. Кроме того, войска Венесуэлы за последние годы не получали реального боевого опыта — они сталкивались лишь с безоружным гражданским населением во время уличных протестов.

«Армия США значительно превосходит армию Венесуэлы, которая ослаблена нехваткой подготовки, низкой заработной платой и изношенным оборудованием», — добавило агентство.

Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой. Ждать ли большой войны? Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее... 29 ноября 20:12

Накануне президент США Дональд Трамп на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне призвал считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Перед этим Вашингтон включил венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles), занимающийся торговлей наркотиками, в список террористических организаций. Белый дом считает, что структуру возглавляют президент Николас Мадуро и его соратники. Американские СМИ утверждают, что США скоро могут атаковать территорию Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком.

«Аморальный акт агрессии»

Тем временем правительство Венесуэлы потребовало уважать воздушное пространство над республикой и предупредило США о «достойном ответе».

«Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа», — отмечается в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале главы МИД республики Ивана Хиля.

Венесуэла напомнила, что права страны защищены нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтверждены Чикагской конвенцией 1944 года. Каракас считает, что Трамп пытается «применить нелегитимную юрисдикцию США», самонадеянно отдает приказы, угрожает национальному воздушному пространству, территориальной целостности, авиационной безопасности и суверенитету Венесуэлы.

NYT: Пентагон точно не знает, по кому наносятся удары в рамках борьбы с наркотрафиком Американские военные имеют ограниченную информацию о том, кто именно находится в лодках... 28 ноября 09:24

Власти республики призвали ООН и правительства других государств отвергнуть этот «аморальный акт агрессии».

Некоторые страны уже выразили свою обеспокоенность. В частности, Боливарианский альянс народов Америки (АЛБА — социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна) назвал «колониальной» угрозу Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Объединение охарактеризовало действия Вашингтона как «глубоко враждебные, несоразмерные и несовместимые с международным правом».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети Х предупредил, что действия США могут иметь «непредсказуемые последствия для мира, безопасности и стабильности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна». По его мнению, Вашингтон занимается «прелюдией к незаконному нападению».

МИД Ирана назвал заявление Трампа «произволом» и «беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации».

«Напугать Мадуро»: США начали демонстративную подготовку к вторжению в Венесуэлу Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс», а... 03 ноября 00:12

Предупреждение Трампа

По информации The Wall Street Journal, Трамп во время телефонного разговора с Мадуро пригрозил ему силовыми мерами, если венесуэльский лидер не покинет свой пост.

«Трамп сказал Мадуро, что если он не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая применение силы», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что лидеры двух стран также обсуждали возможность амнистии для Мадуро и его ближайшего окружения.

«Остановите войну!»: Мадуро обратился к американцам Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он... 15 ноября 16:04

Кроме того, в ходе беседы поднимался вопрос об организации встречи двух президентов на территории США, выяснила The New York Times. Однако планов по ее проведению сейчас нет.