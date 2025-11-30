Партизанское сопротивление или хаос: как Венесуэла ответит на агрессию США?

Венесуэла в случае воздушной или наземной атаки со стороны США может выбрать один из двух вариантов для самозащиты — организовать партизанское сопротивление или «посеять хаос», пишет Reuters со ссылкой на источники.
Первый вариант предполагает «длительное сопротивление». Согласно плану, Каракас задействует небольшие воинские подразделения в более чем 280 точках для «актов саботажа и других видов партизанской тактики». Военным уже приказали рассредоточиться и укрыться в разных местах в случае нападения. Кроме того, в боевой готовности находятся 5000 российских ракет «Игла», утверждает агентство.
Вторая стратегия называется «анархизация». Она подразумевает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для организации беспорядков в Каракасе и превращения Венесуэлы в неуправляемую страну. Однако официальные лица не поддерживают этот план, узнало издание.
По информации Reuters, Каракас может столкнуться с дезертирством. Это обусловлено тем, что рядовые солдаты получают «всего $100 в месяц в местной валюте» — примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической семье для удовлетворения основных потребностей. Кроме того, войска Венесуэлы за последние годы не получали реального боевого опыта — они сталкивались лишь с безоружным гражданским населением во время уличных протестов.
«Армия США значительно превосходит армию Венесуэлы, которая ослаблена нехваткой подготовки, низкой заработной платой и изношенным оборудованием», — добавило агентство.
Накануне президент США Дональд Трамп на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне призвал считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Перед этим Вашингтон включил венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles), занимающийся торговлей наркотиками, в список террористических организаций. Белый дом считает, что структуру возглавляют президент Николас Мадуро и его соратники. Американские СМИ утверждают, что США скоро могут атаковать территорию Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком.
«Аморальный акт агрессии»
Тем временем правительство Венесуэлы потребовало уважать воздушное пространство над республикой и предупредило США о «достойном ответе».
«Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа», — отмечается в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале главы МИД республики Ивана Хиля.
Венесуэла напомнила, что права страны защищены нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтверждены Чикагской конвенцией 1944 года. Каракас считает, что Трамп пытается «применить нелегитимную юрисдикцию США», самонадеянно отдает приказы, угрожает национальному воздушному пространству, территориальной целостности, авиационной безопасности и суверенитету Венесуэлы.
Власти республики призвали ООН и правительства других государств отвергнуть этот «аморальный акт агрессии».
Некоторые страны уже выразили свою обеспокоенность. В частности, Боливарианский альянс народов Америки (АЛБА — социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна) назвал «колониальной» угрозу Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Объединение охарактеризовало действия Вашингтона как «глубоко враждебные, несоразмерные и несовместимые с международным правом».
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети Х предупредил, что действия США могут иметь «непредсказуемые последствия для мира, безопасности и стабильности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна». По его мнению, Вашингтон занимается «прелюдией к незаконному нападению».
МИД Ирана назвал заявление Трампа «произволом» и «беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации».
Предупреждение Трампа
По информации The Wall Street Journal, Трамп во время телефонного разговора с Мадуро пригрозил ему силовыми мерами, если венесуэльский лидер не покинет свой пост.
«Трамп сказал Мадуро, что если он не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая применение силы», — говорится в публикации.
Издание утверждает, что лидеры двух стран также обсуждали возможность амнистии для Мадуро и его ближайшего окружения.
Кроме того, в ходе беседы поднимался вопрос об организации встречи двух президентов на территории США, выяснила The New York Times. Однако планов по ее проведению сейчас нет.