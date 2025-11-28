NYT: Пентагон точно не знает, по кому наносятся удары в рамках борьбы с наркотрафиком

Американские военные имеют ограниченную информацию о том, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей в Карибском море и восточной части Тихого океана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

С начала кампании в начале сентября американские военные ликвидировали более 80 человек. Однако неизвестно, направлены ли были удары на устранение высокопоставленных лидеров картелей. Под удары в лучшем случае попадают «люди низшего ранга, чья роль в наркоторговле могла заключаться в получении платы за перевозку кокаина из одного места в другое. В худшем случае — рыбаки, мигранты или другие лица, не имеющие никакого отношения к наркоторговле, пишет NYT.

«Традиционно наши усилия по борьбе с наркотиками были направлены на голову змеи. Это, очевидно, полная противоположность. Теперь мы охотимся за хвостом змеи. Мы охотимся за какими-то, знаете ли, бедными бывшими рыбаками, которые взяли 300 долларов за переправку партии кокаина в Тринидад», — сказал ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по разведке Джим Хаймс.

По словам людей, знакомых с секретными докладами, военные знают, что кто-то на судах связан с наркокартелем, и у них есть определенная уверенность в том, что на судах есть наркотики. Однако в большинстве ударах Пентагон не знает точно, кого именно он ликвидирует, подчеркивает газета.

Ранее Трамп заявил, что США добились прогресса по Венесуэле в плане остановки наркотрафика.