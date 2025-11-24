США объявили венесуэльский «Картель солнц» террористической организацией

Министерство финансов США объявило венесуэльский «Картель солнц» террористической организацией. Это следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами, пишет РИА Новости.

В документе отмечается, что в отношении Carteles de Los Soles («Картель солнц») вводятся санкции. Там указано, что организация признана «международной террористической группой».

17 ноября государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты намерены внести «Картель солнц», во главе которого якобы находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, в перечень террористических организаций. По его словам, возглавляемый «незаконным лидером» Мадуро «Картель солнц» коррумпировал государственные институты Венесуэлы и ответственен как за террористическое насилие, так и за контрабанду наркотиков в США и Европу.

Месяц назад Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс», а также начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики считают, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В конце октября президент США Дональд Трамп заявлял, что «следующим шагом будет суша». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями.