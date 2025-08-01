«Орешник» уже поступил в войска. Какими будут первые цели для удара?

Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведен в России, заявил президент Владимир Путин.
«Первая серийная ракета. И она поступила в войска», — сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Валааме, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин и Лукашенко обсудили планы по размещению «Орешника» в Белоруссии. Места для установки комплекса уже выбраны, идет подготовка.
«Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. <...> Все по плану у нас», — отметил Путин.
«Военные, хоть они люди конкретные, везде торопятся, хотели этот «Орешник», имеется в виду белорусская позиция, разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович правильно сказал — в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем», — указал Лукашенко.
Целью «Орешника» может стать западное оружие на Украине, например, ракеты SCALP и Storm Shadow, а также реактивные системы залпового огня HIMARS, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Я думаю, первыми целями «Орешника» могут быть французские SCALP, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели. Плюс крупные объекты военно-промышленного комплекса Украины, — уверен депутат.
«Остудит головы»
Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что факт размещения «Орешника» в Белоруссии должен «остудить горячие головы».
«Белоруссия ближе к основным европейским столицам, чем Россия, поэтому и поставить туда «Орешники» — отличная идея, которая, как заявил российский президент, будет воплощена уже к концу года. Понятно, что доверие к Минску у нас беспрецедентное, раз мы и ядерное оружие ему поставили – это самые преданные и близкие наши друзья – поэтому у нас давно уже должна быть общая система безопасности», — сказал он.
По мнению Журавлева, сдвигать силы сдерживания в западную сторону «стратегически необходимо».
«В условиях, когда Запад чуть ли не ежедневно угрожает нам, мобилизует собственные армии, устраивает маневры на наших границах, поставляет оружие и напрямую принимает участие в войне на стороне Украины — стратегически необходимо силы сдерживания сдвигать в западную сторону», — заключил депутат, подчеркнув, что удар «Орешника» по Днепру произвел «неизгладимое впечатление» на Европу и США.
Удар по Днепру
21 ноября 2024 года Владимир Путин сообщил, что в ответ на удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на российской территории Москва ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».
Путин подчеркнул, что никакие современные системы ПВО не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать, чтобы люди могли эвакуироваться.
Президент отметил, что Россия может снова применить «Орешник» в случае необходимости, однако не спешит с этим: вооруженные силы всегда отвечают зеркально.