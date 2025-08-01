«Орешник» уже поступил в войска. Какими будут первые цели для удара?

Первый серийный комплекс «Орешник» уже поступил в войска, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко. Кроме того, сейчас Москва и Минск обсуждают, где разместят «Орешник» и в Белоруссии. В Госдуме считают, что факт появления этого оружия на белорусской территории должен «остудить горячие головы».

Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведен в России, заявил президент Владимир Путин.

«Первая серийная ракета. И она поступила в войска», — сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Валааме, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин и Лукашенко обсудили планы по размещению «Орешника» в Белоруссии. Места для установки комплекса уже выбраны, идет подготовка.

«Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. <...> Все по плану у нас», — отметил Путин.

«Военные, хоть они люди конкретные, везде торопятся, хотели этот «Орешник», имеется в виду белорусская позиция, разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович правильно сказал — в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем», — указал Лукашенко.

Что известно об «Орешнике»? «Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 км.



Вес боевой части, предположительно, может достигать около 1,5 т. Скорость — до 10 махов (около 12 380 км/ч).



Сбить «Орешник» возможно только на начальной стадии полета. Поэтому ее запускают из глубины страны – с полигона Капустин Яр в Астраханской области.



Целью «Орешника» может стать западное оружие на Украине, например, ракеты SCALP и Storm Shadow, а также реактивные системы залпового огня HIMARS , заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, первыми целями «Орешника» могут быть французские SCALP, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели. Плюс крупные объекты военно-промышленного комплекса Украины, — уверен депутат.

«Остудит головы»

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что факт размещения «Орешника» в Белоруссии должен «остудить горячие головы».

«Белоруссия ближе к основным европейским столицам, чем Россия, поэтому и поставить туда «Орешники» — отличная идея, которая, как заявил российский президент, будет воплощена уже к концу года. Понятно, что доверие к Минску у нас беспрецедентное, раз мы и ядерное оружие ему поставили – это самые преданные и близкие наши друзья – поэтому у нас давно уже должна быть общая система безопасности», — сказал он.

По мнению Журавлева, сдвигать силы сдерживания в западную сторону «стратегически необходимо».

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«В условиях, когда Запад чуть ли не ежедневно угрожает нам, мобилизует собственные армии, устраивает маневры на наших границах, поставляет оружие и напрямую принимает участие в войне на стороне Украины — стратегически необходимо силы сдерживания сдвигать в западную сторону», — заключил депутат, подчеркнув, что удар «Орешника» по Днепру произвел «неизгладимое впечатление» на Европу и США.

Удар по Днепру

21 ноября 2024 года Владимир Путин сообщил, что в ответ на удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на российской территории Москва ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

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Путин подчеркнул, что никакие современные системы ПВО не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать, чтобы люди могли эвакуироваться.

Президент отметил, что Россия может снова применить «Орешник» в случае необходимости, однако не спешит с этим: вооруженные силы всегда отвечают зеркально.