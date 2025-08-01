В Госдуме назвали цели для «Орешника» на территории Украины

Колесник: целями «Орешника» на Украине могут стать западное оружие и объекты ВПК

Целью новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на Украине может стать западное оружие, например, ракеты SCALP и Storm Shadow, а также реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, первыми целями «Орешника» могут быть французские SCALP, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели. Плюс крупные объекты военно-промышленного комплекса Украины, — сказал Колесник.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил о поступлении в войска первого серийного комплекса «Орешник» поступил в распоряжение войск.

21 ноября 2024 года Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, зачем «Орешник» передают Белоруссии.