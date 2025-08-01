«Остудить головы»: в Госдуме объяснили, зачем «Орешник» передают Белоруссии

Владимир Путин рассказал на встрече с Александром Лукашенко, что вопрос о размещении ракет «Орешник» в Белоруссии будет закрыт до конца 2025-го, сейчас выбирается место. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что этот шаг должен «остудить горячие головы».

«Белоруссия ближе к основным европейским столицам, чем Россия, поэтому и поставить туда «Орешники» — отличная идея, которая, как заявил российский президент, будет воплощена уж к концу года. Понятно, что доверие к Минску у нас беспрецедентное, раз мы и ядерное оружие ему поставили – это самые преданные и близкие наши друзья – поэтому у нас давно уже должна быть общая система безопасности», — сказал он.

Журавлев считает, что сдвигать силы сдерживания в западную сторону «стратегически необходимо».

«В условиях, когда Запад чуть ли не ежедневно угрожает нам, мобилизует собственные армии, устраивает маневры на наших границах, поставляет оружие и напрямую принимает участие в войне на стороне Украины — стратегически необходимо силы сдерживания сдвигать в западную сторону. Тем более, что единственное боевое применение «Орешника» произвело неизгладимое впечатление на Европу и США», — заключил депутат.

Президенты России и Белоруссии провели встречу 1 августа. Путин и Лукашенко ответили на вопросы журналистов. Российский президент заявил о том, что ракеты «Орешник» поступили в войска. Путин ожидает, что российское оружие будет поставлено в Белоруссию до конца года.

Ранее Белоруссия приступила к подготовке сил спецопераций у границы с Украиной.