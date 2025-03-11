Москва подверглась массированной атаке БПЛА. На подлете к столице уничтожены десятки дронов ВСУ

Средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. По словам мэра Сергея Собянина, уничтожено 69 дронов, есть пострадавшие, включая погибших и раненых. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падений обломков работают экстренные службы.

Силы ПВО Минобороны продолжают отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву, отражена атака еще пяти дронов, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общее число ликвидированных беспилотников ВСУ составило 69 аппаратов. На местах падения обломков работают экстренные службы, обеспечивая ликвидацию возможных последствий для города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о погибшем и трех раненых. В Раменском на Северном шоссе обломки беспилотников упали на многоквартирный дом, повреждены квартиры с 19-го по 22-й этаж. Эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Все пострадавшие получили помощь на месте, а часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, другие находятся у родственников.

Массированная атака на Москву

Атака началась около 4:30 утра мск, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. В течение следующего часа было уничтожено еще 33 дрона, летевших в сторону Москвы. Позднее, в 5:44, силы ПВО отразили атаку еще 25 беспилотников, увеличив общее число сбитых дронов до 58.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении кровли дома на Домодедовской улице из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и значительных разрушений не было.

На фоне этого столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково приостановили прием и выпуск самолетов. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что на парковке «Мираторга» произошло возгорание. На месте работают спасатели.

Аналогичные меры были введены в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода, где также произошла атака беспилотников. Помимо этого, губернатор Рязанской области сообщил об успешном отражении атаки дронов силами ПВО региона.

Об атаке беспилотников также сообщил губернатор Тульской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нападениях БПЛА на несколько районов региона. В поселке Красная Яруга повреждена линия электропередачи, в Валуйках в результате удара загорелся жилой дом, а в селе Доброе Грайворонского округа пострадали частный дом и четыре автомобиля.

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Это не первый случай использования ВСУ дронов для атак на Москву. Первая атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 3 мая 2023 года. Тогда два дрона были сбиты над центром города, но один из них все же врезался в крышу здания Сената в Кремле. Российские власти расценили этот инцидент как попытку покушения на президента Владимира Путина.

С мая по август 2023 года Москва столкнулась с несколькими подобными атаками. 30 мая беспилотники, сбитые средствами РЭБ, врезались в несколько жилых домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. 30 июля были повреждены фасады двух офисных зданий в «Москве-Сити». 11 августа сбитый ракетой ПВО дрон упал в парке в районе Хорошево-Мневники. 23 августа еще один беспилотник столкнулся с одной из башен в комплексе «Москва-Сити».