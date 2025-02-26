ВСУ атаковали юг России. В Туапсе прогремело более 40 взрывов

Поврежденный в результате ночной атаки ВСУ дом в Туапсе, 26 февраля 2025 года

ВСУ в ночь на 26 февраля массированно атаковали южные регионы РФ с помощью беспилотников. Над Краснодарским краем сбили 83 дрона, еще 30 уничтожили над Крымом. По словам краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате удара нет. В МИД РФ заявили, что атака демонстрирует настрой президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта.

В ночь на 26 февраля ВСУ массированно атаковали регионы России с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 128 БПЛА.

Больше всего дронов — 83 — были уничтожены над территорией Краснодарского края. Еще 30 беспилотников сбили над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного, по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Анапе произошло не менее пяти взрывов в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом. Атаку беспилотников также отражали в Туапсе.

«Жители города рассказали SHOT, что взрывы над Туапсе не утихают. Система ПВО продолжает уничтожать украинские дроны. По предварительным данным, всего было слышно уже более 40 громких звуков над Черным морем, видны яркие вспышки от уничтожения беспилотников», — написал Telegram-канал в пять часов утра.

Жители Туапсе, как уточнил SHOT, назвали эту атаку одной из самых масштабных за все время. Предварительно, ВСУ пытались ударить по местному порту.

Утром 26 февраля Минобороны РФ сообщило об еще одной атаке — над Краснодарским краем уничтожили два дрона ВСУ.

Последствия

По словам краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, предварительно, пострадавших в результате ночной атаки БПЛА нет.

«В нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома», — заявил глава региона.

В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, также повреждена крыша еще одного домовладения в поселке Стрелка. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.

В Туапсе обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, он загорелся. Кондратьев уточнил, что пожар быстро потушили. Telegram-канал Mash добавил, что машина, стоящая рядом, сгорела.

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Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в связи с атакой беспилотников посещение школ и детских садов в Туапсинском округе остается на усмотрение родителей.

В оперштабе Краснодарского края также заявили, что обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканский. Там ввели локальный режим ЧС.

«Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Попытка сорвать урегулирование

Ночную атаку БПЛА на российские регионы прокомментировали в МИД РФ. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что она не только нарушает нормы международного гуманитарного права, но и демонстрирует реальный настрой президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта.

«В Киеве считают, что так они демонстрируют западникам не свои «шакальи» привычки, а военный потенциал — пытаясь бить по гражданским объектам и населению в регионах, удаленных от фронта», — написал Мирошник.