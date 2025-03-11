На подлете к Москве ликвидировали шесть беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что на месте падения обломков беспилотников, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не обнаружено. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, заключил мэр столицы.

24 января московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково вводили ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на российскую столицу. Собянин сообщал, что атаки беспилотников были отражены в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, а также Раменском и Троицке.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов на регионы России «будет увеличиваться».

Ранее в Совфеде назвали приговором Украине атаку на Москву беспилотниками.