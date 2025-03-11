В двух аэропортах Москвы введены ограничения из-за атаки беспилотников

В московских аэропортах Жуковский и Домодедово введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04:24 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский (код ИКАО: UUBW)», — написал он.

По данным представителя Росавиации, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 по московскому времени были введены в Домодедово по коду ИКАО: UUDD, заключил Кореняко.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате атаки нет пострадавших и повреждений. На местах обнаружения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Орловской области отразили атаку ВСУ.