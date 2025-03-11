Собянин сообщил об успешном отражении атаки 58 дронов на Москву

Собянин сообщил о 58 сбитых вражеских БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, на данный момент были уничтожены 58 вражеских дронов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», — сообщил мэр столицы.

Глава города добавил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет, специалисты экстренных служб работают на местах происшествий.

Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Мэр написал, что системы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Раменском городском округе, летевших на Москву.

Затем глава города написал в 4:48 об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве.

Следом Собянин в 05:23 сообщил об отражении атаки еще четырех дронов, силы ПВО также уничтожили их в городском округе Домодедово и Раменском.

В 5:26 глава города сообщил об успешном отражении силами противовоздушной обороны атаки десяти украинских беспилотников.

Ранее украинские беспилотники атаковали Тульскую область.