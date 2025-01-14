Более 200 дронов сбили: российские регионы подверглись массированной атаке ВСУ

Регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщает Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам главы региона Романа Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях региона. Как сообщил портал 164.RU, ВСУ атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ночью 14 января ВСУ атаковали российские регионы. По данным Telegram-канала SHOT, средства ПВО сбили более 200 дронов, среди которых были беспилотники UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый», и пять ракет ATACMS.

Об атаке дронов сообщили главы Саратовской, Тульской, Воронежской, Орловской и Ростовской областей, а также Татарстана.

По 17 беспилотников сбито в Тульской и Орловской областях, 14 — в Ростовской. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о нескольких уничтоженных дронах. Mash также уточнил, что еще 15 беспилотников сбили над Самарской областью. Кроме того, по данным Telegram-канала, четыре БПЛА ликвидированы над Курской областью, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем и еще один — над Волгоградской областью.

Росавиация для обеспечения безопасности полетов вводила ограничения в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Ульяновка, Пензы и Нижнекамска.

Саратовская область

Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, большую часть целей в Саратовской области сбили средства ПВО. По данным Mash, предварительно, они работали по реактивным ракетам-дронам «Пекло» и БПЛА «Бобер», уничтожив по меньшей мере 15 целей.

SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Энгельсе местные жители слышали несколько громких взрывов. От одного из них задрожали окна в рамах и сработала сигнализация машин.

«По словам очевидцев, украинские БПЛА, которые атакуют город, летят очень низко и быстро», — сообщил Telegram-канал.

По информации SHOT, обломки одного из беспилотников упали за жилым домом в Энгельсе.

«В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Губернатор Саратовской области не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.

При этом портал 164.RU сообщил, что в Энгельсе была атакована нефтебаза, которая уже подвергалась удару 8 января.

Также очевидцы рассказали о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Саратовнефтепродукт».

Беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. На одном из предприятий начался пожар В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских БПЛА... 09 января 00:43

Бусаргин добавил, что, по предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал. Тем не менее, по словам главы региона, занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном формате.

«Детские сады работают в режиме дежурных групп. Колледжи и вузы принимают решение самостоятельно», — добавили в саратовском минобразования.

Татарстан

В Казани, по данным Mash, ВСУ пытались атаковать химзавод.

«Очевидцы говорят, что сначала слышали, как дроны пролетают над селом Осиново, потом был слышен взрыв неподалеку от завода», — отмечалось в публикации Telegram-канала.

SHOT сообщил, что на территории предприятия возник пожар — загорелась газовая цистерна. Глава региона Рустам Минниханов подтвердил информацию о пожаре, не уточнив детали. Он также отметил, что пострадавших и серьезных разрушений в республике в результате атаки нет, все предприятия работают в штатном режиме.

Кроме того, по данным SHOT, ВСУ пытались атаковать авиастроительный завод в Казани — беспилотник уничтожили средства ПВО. Также сообщается о попытке удара по нефтепрокачивающей станции «Калейкино» в городе Альметьевск. По информации Telegram-канала, один из дронов сбит из стрелкового оружия, второй — расчетом ПВО.

Тульская область

Массированной атаке БПЛА также подверглась Тульская область, в частности город Алексин. SHOT сообщал, что один из беспилотников взорвался за окном у местного жителя.

Обломки еще одного дрона, по данным Mash, упали рядом с учебно-тренировочной базой «Ока», на которой занимаются параолимпийцы.

«В этот момент на базе находились волейболисты. Они спустились в подвал», — уточнил Telegram-канал.

По словам главы Тульской области Дмитрия Миляева, пострадавших в результате ночной атаки нет. Повреждения при падении обломков БПЛА получили нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме.