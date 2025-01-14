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Власти Саратовской области прокомментировали данные об опасности воды в Энгельсе

Власти опровергли данные об опасности водопроводной воды в Энгельсе
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Shutterstock

Сообщения об опасности для потребителей водопроводной воды в Энгельсе в Саратовской области не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе губернатора Романа Бусаргина.

«Информация не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

14 января в мессенджерах жителей города стала распространяться информация с призывом не пить и не использовать для приготовления пищи воду из-за якобы инцидента, который произошел на водозаборе после атаки беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 14 января губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе произошло возгорание на промышленном предприятии в результате атаки украинской армии.

Также Бусаргин заявил, что два предприятия в Саратовской области были повреждены в результате атаки БПЛА. По его словам, на местах происшествий работали сотрудники оперативных служб.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке беспилотников.

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