Обломки беспилотника повредили мост между Саратовом и Энгельсом

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили мост между Саратовом и Энгельсом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области».

«На кадрах можно заметить небольшие разрушения дорожного полотна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.

14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками, среди которых были UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый». За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщает Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам главы региона Романа Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях региона — в Саратове и Энгельсе. После атаки украинских беспилотников обнаружили пятикилограммовые кумулятивные бомбы КЗ-6. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Саратовской области организовали дежурные группы в детских садах из-за атаки ВСУ.