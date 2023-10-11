«Пролет на параплане с моторчиком». Применил ли ХАМАС в Израиле новую тактику?

Палестино-израильский конфликт развивается по нарастающей. Армия обороны Израиля продолжает наносить мощные ракетно-авиационные удары по объектам в секторе Газа. Ряд специалистов считает, что вооруженные формирования ХАМАС в ходе боевых действий продемонстрировали тактические новации, заслуживающие внимания. Действительно ли это так и стоит ли перенимать опыт исламистского движения — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Масштаб противостояния Израиля и ХАМАС увеличивается. На фоне обнаружения доказательств новых зверств в еврейских кибуцах (накануне журналистов пустили в Кфар-Аза, где, по данным спасателей, были убиты и замучены около 200 человек). Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа: прекращению поставок продовольствия, отключения водо- и электроснабжения. Галант подчеркнул: такие меры вызваны тем, что «мы боремся со зверями в человеческом обличье и действуем соответственно».

То есть интенсивность боев между формированиями ХАМАС и Армией обороны Израиля нарастает и на повестке дня — общевойсковая операция ЦАХАЛ в секторе Газа. Среди представителей отечественного экспертного сообщества раздаются призывы изучать и, более того, внедрять в практику войск опыт ведения боевых действий отрядами исламистского движения в секторе Газа.

Сразу скажем – это более чем спорные утверждения и, по большому счету, учиться у ХАМАС нам нечему. Формирования ХАМАС отнюдь не регулярная армия какого-либо государства.

К примеру, считается, что за первые часы боев отряды ХАМАС смогли найти брешь в обороне Израиля и прорваться в глубину страны. На первый взгляд, звучит убедительно. Разве что при этом надо уточнить, что никакой обороны к тому моменту Армия обороны Израиля не организовала. Личный состав ЦАХАЛ вообще разошелся по домам с оружием по случаю субботы и религиозного праздника.

ХАМАС же не проводил никаких наступательных операций. Со стороны исламистского движения это была чистой воды бандитская вылазка. К общевойсковой тактике это в принципе не имеет никакого отношения.

Многие разного рода эксперты говорят и об использовании боевиками мобильных групп, и о применении ими беспилотников. Даже утверждается, что ХАМАС впервые в мире применили мобильные группы на парапланах с моторами и большие подразделения боевиков на мотоциклах.

Подобные высказывания могут вызывать у настоящих специалистов разве что недоумение и досаду. Да, можно пролететь на параплане над приграничным кибуцем, молодецки постреливая из автомата. Однако если попробовать распространить этот опыт на конфликт высокой интенсивности, к примеру, попытаться полетать на параплане где-нибудь над Марьинкой или Авдеевкой, то такой полет будет просто самоубийственным для парапланериста. Из него за несколько секунд сделают решето.

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Примерно то же относится к действиям групп боевиков на мотоциклах. Как средство передвижения для вооруженного налета подобная техника, безусловно, может пригодиться.

Но чтобы представить себе атаку на мотоциклах где-нибудь под Кременной или в районе Работино, то для этого уже нужно очень большое воображение.

К тому же некоторые горячие головы после недавних конфликтов на Ближнем Востоке всерьез предлагали принять на оснащение Российской армии что-то типа арабских автотачанок с крупнокалиберными пулеметами в кузове — якобы сейчас самое время атаковать на них опорные пункты противника где-нибудь в районе Бахмута.

А некоторые эксперты после убийств мирного израильского населения даже с восторгом отметили — «то, чего ранее замечено не было — это совершенно новое. И как мы увидели, у них получилось это провести и достаточно эффективно. Израиль показал полную неготовность к конфликту современного мира».

То есть нападение ХАМАС на Израиль ряд специалистов воспринял как «конфликт современного мира». А «эффективно» это, простите, как? 260 трупов молодых людей на музыкальном фестивале? Или «эффективно» — это тела 108 мирных жителей Израиля, обнаруженных только в кибуце Беэри?

Теперь о главном. Один раз на параплане с моторчиком пролететь над израильским кибуцем, наверное, можно. Но тут важно соразмерять свои силы, средства, возможности, но самое главное — предполагать последствия. То есть один раз пролетел, но взамен вместо сектора Газа получил груду щебня.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).