Сектор Газа снести, население выселить. Как может быть решен палестино-израильский конфликт

7 октября 2023 года вооруженные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля. На Ближнем Востоке вспыхнул новый военный конфликт, который уже сравнивают с войной Судного дня, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года. С особенностями боевых действий и в перспективах палестино-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

7 октября 2023 года вооруженные формирования движения ХАМАС в самые короткие сроки захватили несколько приграничных израильских населенных пунктов и установив контроль над значительной по площади территорией.

Инженерные заграждения на границе сектора Газа и Израиля они преодолели с помощью бульдозеров. В ходе боевых действий отмечались случаи применения катеров (высадки небольших десантов) и парапланов.

Пользуясь полной внезапностью нападения, на первом этапе террористам удалось взять под частичный контроль достаточно крупные израильские города Сдерот, Нетивот, Ашкелон и Офаким, а также захватить некоторые населенные пункты и кибуцы в приграничных районах.

Вооруженными формированиями ХАМАС были штурмом взяты базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в кибуцах Реим и Нахаль Оз. При этом ЦАХАЛ понесла существенные потери убитыми, ранеными и захваченными в плен. Всего численность отрядов вторжения оценивается примерно в 1000 боевиков (по сути дела, это усиленный батальон).

Действительно ли Израиль «проспал» нападение?

Для начала остановимся на некоторых военно-технических аспектах этого вооруженного конфликта. Успехи ХАМАС многие наблюдатели уже поспешили объяснить просчетами в работе израильских спецслужб и ЦАХАЛ. Безусловно, и в этом можно не сомневаться, отдельные недоработки имеют место.

Но в целом обвинения в адрес израильских спецслужб в том, что они проспали нападение со стороны ХАМАС имеют явно преувеличенный характер.

Ведь, по сути дела, практически все предварительные действия палестинских радикалов накануне 7 октября не относятся к подготовке вооруженного вторжения как такового. Ведь никакими даже самыми совершенными техническими средствами разведки со стороны Израиля невозможно было по определению вскрыть создание каких-либо ударных группировок (а они со стороны ХАМАС и не создавались), занятие ими районов оперативного предназначения, развертывание органов тыла и многого другого, что предшествует классическому вооруженному вторжению.

Да, какое-то муравьиное движение вдоль границ сектора Газа с Израилем отмечалось (но так было, впрочем, всегда), в кустарных мастерских по-прежнему сотнями и тысячами клепались ракеты типа «Кассам» (но и это обычный род деятельности населения на территории сектора Газа), происходили, как и всегда, бурные манифестации с размахиванием автоматами, пулеметами и гранатометами, но передвижение двух-трех бульдозеров к границе связать с подготовкой к началу военного конфликта все-таки весьма трудно.

К тому же надо отметить, что каких-либо масштабных поставок вооружения и военной техники (которые могли бы быть вскрыты соответствующими средствами разведки) для организации нападения 7 октября формированиям ХАМАС не требовалось. У них было достаточно и собственных запасов для боевых действий подобного масштаба (авантюрных и самоубийственных по своей сути и не имеющих каких-либо позитивных последствий для ХАМАС по своей сути).

К этому следует добавить, что любая агентурная работа среди населения сектора Газа весьма и весьма затруднена (по совершенно объективным причинам). А к принятию основополагающих решений в движении ХАМАС допущен очень узкий круг лиц (к тому же в основном связанных родственными узами).

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«Новейшая» тактика ХАМАС

Помимо этого, среди некоторых представителей экспертного сообщества появились сомнения в эффективности системы противоракетной обороны Израиля «Железный купол». Но тут дело в том, что любой зенитный ракетный (противоракетный) комплекс (система) обладают так называемой огневой производительностью. То есть способностью отразить удар воздушного противника с вполне определенной плотностью – обработать (захватить на сопровождение и обстрелять) вполне определенное количество целей (к примеру, 25 целей в минуту).

Но когда противник за 20 минут запускает пять тысяч ракет «Кассам», то, разумеется, с таким количеством целей никакой «Купол» не справится. Если вести ответный огонь по каждой цели очередью из двух ракет (как это обычно принято в ходе боевых действий), то требуется не менее десяти тысяч противоракет стоимостью $20 тыс. каждая (и это в ценах 2014 года). В этой связи есть данные, что Израиль уже запросил дополнительные противоракеты у Соединенных Штатов.

Также сообщается, что формирования ХАМАС захватили несколько танков «Меркава» (даже новейшей модификации, в варианте IV) Армии обороны Израиля, причем некоторые из них сожгли. Однако вряд ли палестинцы смогут использовать танки в ходе боевых действий. Для этого нужен совершенно иной уровень подготовки. По некоторым сообщениям, хамасовцы даже не смогли завести боевые машины «Меркава IV», что уж тут говорить о их способности использовать систему управления огнем суперсовременного танка.

close Последствия ракетных обстрелов из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Последствия ракетных ударов в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Запуск ракеты по Израилю из сектора Газа, 7 октября 2023 года Последствия ракетных обстрелов из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Дым в районе города Реховота после ракетного удара из сектора Газа, Израиль, 7 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Так что утверждения о том, что вооруженные отряды ХАМАС действуют на анализе собственного опыта и слабых сторон противника, а также подробного изучения новейших тенденций современного военного искусства в зонах вооруженных конфликтов, означает на практике перевозбуждение некоторых представителей экспертного сообщества. Ничего «новейшего» ХАМАС в области военного искусства не демонстрирует и не может демонстрировать просто по определению.

Что делать Израилю?^^^

Теперь несколько замечаний военно-политического и оперативно-стратегического характера.

Что касается возможного вступления в боевые действия на стороне отрядов ХАМАС формирований «Хезболлы» (шиитская группировка в Ливане), то, безусловно, это может существенно осложнить общую обстановку для Израиля. Но в то же время не следует и преувеличивать боевые возможности этой группировки. Слухи о них очень и очень сильно преувеличены. Во всяком случае, в ходе вооруженного конфликта в Сирии они отнюдь не показали себя грозной военной силой. И об этом хорошо знают российские военные специалисты.

Гораздо большую опасность в плане совершения террористических актов представляет собой арабское население самого Израиля (значительная часть которого имеет паспорта этой страны).

Один из главных вопросов, на который следует самым категорическим образом ответить военно-политическому руководству Израиля в ходе ведения этого вооруженного конфликта – в какой степени и следует ли вообще в ходе боевых действий с таким противником как ХАМАС придерживаться положений женевских конвенций 1949 года. То есть фундаментальных международных договоров в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.

Тем более этот вопрос актуален для Израиля после расстрелов от бедра участников музыкального фестивале в приграничном районе с сектором Газа (уже обнаружены тела 260 человек) и жителей захваченных населенным пунктов, в которых бесчинствовали хамасовцы (убиты по меньшей мере 700 человек, десятки израильтян были похищены, и это только предварительные данные).

Да и в целом – грань между мирным населением и террористами в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока весьма и весьма размыта (достаточно вспомнить формулу афганских вооруженных формирований – «днем — дехканин, ночью — моджахед). В том же Афганистане во время войны 1979-1989 годов существовали особые режимные зоны (в местах дислокации советских войск и особенно аэродромов), в которых все лица мужского пола страны от 13 лет и старше должны были иметь документы, постоянно иметь их при себе и предъявлять по первому требованию. Особо обратим внимание на возраст – с 13 лет.

Этот вопрос актуален особенно в связи с тем, что в густонаселенном секторе Газа отделить объекты ХАМАС от мирного населения практически невозможно, тем более что радикалы используют население в качестве живого щита.

Израильскому руководству надо, по всей видимости, самым категорическим образом сформулировать и стратегические цели этого конфликта. То, что высокотехнологичная и современная Армия обороны Израиля способна наголову разгромить формирования ХАМАС, особых сомнений нет. Она уже отбила и взяла под контроль все ранее захваченные террористами территории и населенные пункты.

Однако вряд ли конфликт закончится с выходом Армии обороны Израиля на границы. Во всяком случае, вопрос нанесения формированиям ХАМАС таких потерь, которые заставили бы движение на долгие годы и десятилетия забыть о какой бы то ни было вооруженной борьбе против Израиля, с повестки дня еврейского руководства никто пока, похоже, не снимал.

close Палестинцы осматривают мечеть, разрушенную в результате израильских ударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, 8 октября 2023 года Последствия авиаударов армии Израиля в секторе Газа, 7 октября 2023 года Момент удара Израиля по сектору Газа, 7 октября 2023 года Последствия авиаударов армии Израиля в Газе, 8 октября 2023 года Последствия авиаударов армии Израиля в Газе, 8 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Поэтому в ближайшее время в ход пойдет самое современное вооружение ЦАХАЛ, включая мощные противобункерные бомбы. Кроме того, Израилю надо отбить своих военнопленных и заложников. А это означает, что со дня на день на территории сектора начнется общевойсковая операция (политологи ее обычно называют наземной).

Поэтому нельзя исключать, что вся территория палестинского анклава в ближайшее время перейдет под контроль Армии обороны Израиля.

Главный вопрос – что делать в дальнейшем с сектором Газа, откуда постоянно на протяжении многих десятилетий исходит угроза для государства Израиль. Значительная часть экспертного сообщества в этом плане придерживается достаточно радикальных точек зрения – всю инфраструктуру сектора снести под ноль, население выселить (в качестве возможных территорий называются Ливия и Сомали), на месте бывшего анклава разбить парк и решить эту проблему навсегда.

Что касается масштабов возможного выселения, то цифра два с лишним миллиона человек не считается в истории какой-то из ряда вон выходящей. После окончания Второй Мировой войны в восточно-европейских странах (Польша, Чехословакия) выселяли куда как большое количество немцев.

Если стратегическая цель движения ХАМАС и его союзников – ликвидация государства Израиль, то возникает вполне естественный вопрос — почему противоположной точки зрения не должно придерживаться руководство еврейского государства? Полумеры (попытки разного рода мирных договоренностей и инженерные сооружения вдоль границ) пока никак не приблизили решение проблемы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).