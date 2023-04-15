«Украина ни в коем случае не примет суррогатных решений». Чего ждет Киев от саммита НАТО

Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс, указал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, военный блок должен сделать шаг к членству Украины и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Киева между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО. Украина ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений, добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устроит никакое другое решение предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в Североатлантический альянс.

«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей – то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита. Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО – то это для нас является неприемлемым.

В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО», — указал он.

Кулеба отметил, что Украина «ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений». Саммит альянса запланирован на 11-12 июля 2023 года, он пройдет в столице Литвы.

«Позиция альянса остается неизменной»

В начале апреля генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте. По его словам, для предотвращения такого развития событий Североатлантический альянс предоставляет Киеву беспрецедентную помощь.

«Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. Без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения.

Для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку», — констатировал он, уточнив, что союзники дали €65 млрд военной помощи Киеву.

«И я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортеры начали прибывать на Украину», — подчеркнул Столтенберг. Он также подтвердил, что позиция альянса «остается неизменной и Украина станет членом НАТО».

В то же время, как пишет газета Financial Times, все члены НАТО согласны, что вступление Украины в альянс пока невозможно.

«Все 31 член альянса согласны с тем, что членство — это не краткосрочный вариант и не может серьезно обсуждаться, пока идет конфликт», — отмечается в публикации.

Напомним, 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Путь Украины в НАТО

15 лет назад, в апреле 2008 года состоялся саммит НАТО в Бухаресте, в ходе которого рассматривались перспективы вступления Украины и Грузии в альянс, с того момента Киев и Тбилиси начали переговоры с Брюсселем о введении Плана действий по членству в НАТО.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подал заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток.

Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.