«Даже не знал, что уже попал в Россию». Как украинский летчик оказался в Брянской области

Силовики обнаружили автомат и бронежилет у украинского летчика легкомоторного самолета, упавшего в среду на территории Брянской области. В Росгвардии рассказали, что пилоту обещали вознаграждение — 50 тыс. гривен — за выполнение задач по разведке местности с воздуха. Сам он утверждает, что якобы следовал за другим самолетом и «даже не знал, что уже попал в Россию». Правоохранительные органы решают, «как с ним работать дальше». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничники задержали пытавшегося скрыться пилота украинского легкомоторного самолета, который в среду, 5 апреля, потерпел крушение в Брянской области, передает ТАСС.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 05.04.2023 зафиксировано нарушение госграницы из Украины в РФ украинским легкомоторным самолетом.

Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

Там добавили, что в отношении пилота проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

По словам главы Клинцовского района Виктора Савченко, никто не пострадал. «Самолет упал в поле в районе населенного пункта Бутовск, никаких повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — проинформировал чиновник.

Версия Росгвардии

В свою очередь, Росгвардия сообщила, что пилота первыми заметили местные жители, которые обратились в силовые структуры.

«Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолета не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 тыс. гривен», — рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что вознаграждение пилоту обещали за выполнение задач по разведке местности с воздуха.

Версия пилота

Однако, как передает Telegram-канал Baza, сам пилот утверждает, что якобы следовал за другим самолетом и «даже не знал, что уже попал в Россию», а приборы самолета ему «выключили с земли». Он также не смог назвать аэродром, с которого он начал полет, заявив, что летел на «Юг Украины».

«После задержания Росгвардией мужчина сообщил, что он не военный пилот, а гражданский, и выполнял обычное задание за 50 тыс. гривен — от него требовалось лишь сделать фото по команде своего ведущего.

По предварительной версии, в действительности пилот занимался разведкой по заданию ВСУ.

Рядом с самим самолетом силовики нашли присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет. По словам пилота, все это ему дали «для защиты», — говорится в публикации.

Что известно о пилоте

Тем временем RT выяснил, что задержанного летчика зовут Александр Морозов. Он — частный пилот, летать научился в 50 лет.

«До 2014 года купил себе самолет, а также земельный участок и создал на нем аэродром. В 2014-м его «мировоззрение поменялось» и он вместе со вторым пилотом Юрием начал помогать ВСУ и Погранслужбе Украины.

Задачи у них были разные: вывозили раненых украинских военных с фронта, а также патрулировали леса и дороги», — отмечается в Telegram-канале издания.

Согласно его данным, в 2016 году Морозов со вторым пилотом создали «Гражданский воздушный патруль» и переквалифицировались в гражданскую санавиацию, работу в которой использовали для сбора донатов.

«В соцсетях пилоты активно выступают в поддержку ВСУ, рассказывают, как их самолеты «громят врага», и радуются смерти тех, кто «сотрудничал с Рашкой», — следует из текста.