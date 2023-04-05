«США протягивают руку помощи, а Китай возражает». Как обострились отношения двух стран

Пекин фактически заморозил двусторонние дипломатические контакты с Вашингтоном на высоком уровне после инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом в феврале, пишет газета Politico. По словам ее собеседников, нежелание КНР поддерживать постоянные контакты на высоком уровне происходит из «чрезвычайно напряженных отношений», которые сложились между двумя странами последние месяцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Джозефа Байдена отменила запланированную поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в феврале после того, как китайский воздушный «шар-шпион» пролетел над Соединенными Штатами, но с тех пор пытается возобновить переговоры на высоком уровне. Об этом в среду, 5 апреля, пишет газета Politico.

По ее данным, Пекин не настроен на дипломатические контакты с Вашингтоном и не дает согласия на предложение Блинкена назначить новую дату визита в КНР.

«Китай отвергает усилия США, и его готовность может зависеть от драмы вокруг встречи в Калифорнии между президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти», — говорится в публикации.

Издание констатирует, что нынешнее неприятие Пекином постоянного взаимодействия на высоком уровне подчеркивает особенно напряженный характер американо-китайских отношений за последние несколько месяцев.

«Двустороннее желание нормализовать все более осложняющиеся отношения теперь превращается в односторонние попытки Вашингтона, на которые не поступает ответной реакции из Пекина.

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон протягивает руку помощи, а китайское правительство возражает», — следует из текста.

«Пекин все больше возмущается продажей США оружия Тайваню и официальными контактами, которые, по словам китайских должностных лиц, поощряют сторонников независимости острова», — отмечается в материале.

«У нас будет все больше проблем»

При этом, по словам собеседников газеты, обеспечение стабильной связи с такими «крупными противниками, как Китай и Россия, уже давно является приоритетом США».

«Китайцы неохотно участвуют в дискуссиях об укреплении доверия, кризисных коммуникациях или горячих линиях. Учитывая тот факт, что наши силы действуют поблизости, у нас будет все больше проблем», — рассказал Курт Кэмпбелл, координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону.

У Соединенных Штатов есть свои ограничения на взаимодействие, ярким примером которых является сорванная поездка Блинкена, утверждает Politico. Официальные лица США, однако, назвали это решение «отсрочкой» и подчеркнули, что Вашингтон не разрывает отношения с Пекином.

Китай «особенно сильно сопротивляется» предложениям о звонке председателя КНР Си Цзиньпина американскому лидеру Джо Байдену, передает издание.

Так, в МИД КНР ясно дали понять, что Пекин не спешит соединять двух лидеров. «Общение не должно осуществляться ради общения», — пояснил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

Отложенный визит Блинкена и поездка Макрона

Блинкен отложил визит в Китай в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах американского воздушного пространства. С помощью этого аппарата, по версии Белого дома, Китай якобы вел сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона, напоминает ТАСС.

В ближайшие дни несколько европейских лидеров, начиная с президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посетят Китай. Последним в Пекин на следующей неделе поедет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Макрон, прибывший в Пекин накануне вечером, заявил, что Китай может сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта благодаря хорошим отношениям с РФ.

«Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль», — сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что они будут убеждать Китай дистанцироваться от России и вернуться к «конструктивному партнерству с Западом».

Пекин, как полагают в Брюсселе, должен согласиться, что отношения с Западом «нуждаются в корректировках в пользу ЕС и США».

По словам фон дер Ляйен, в отношении КНР должны быть введены инвестиционные и технологические ограничения, что «обеспечит честную конкуренцию и отсутствие зависимости стран Запада от Китая».