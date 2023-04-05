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Политика

Военная операция на Украине. День 406-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 406-й день

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Global Look Press
Минпросвещения России создало учебник по украинскому языку для младших классов, учебник для средней школы находится в разработке. Двух жителей Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины. Ударный беспилотник упал в рядом с Запорожской атомной электростанцией, пишет РИА Новости. Правительство Японии выразило намерение развивать сотрудничество с НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:16

⚡️ ЕС планирует обсудить 11-й пакет санкций против России сразу после католической Пасхи (9 апреля), сообщили Politico три европейских дипломата.

8:59

Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

В Варшаве Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями Польши и беженцами с Украины

8:35

8:25

8:11

Экс-президент США Билл Клинтон сожалеет, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году.

«Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их (украинцев — прим. ТАСС) согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие»» — сообщил бывший президент США. «Они боялись отказаться от него, потому что думали, что это единственная вещь, которая защищает их от экспансионистской России», — пояснил Клинтон.

8:07

Правительство Японии «в условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной», намерено продолжать развитие сотрудничества с НАТО и приветствует вступление Финляндии в альянс, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

8:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит на контроле ситуацию вокруг Украинской православной церкви.

«Держим под контролем внутреннюю ситуацию. В частности, относительно духовной независимости», — сказал президент Украины в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне усугубляющегося раскола в обществе из-за гонений на УПЦ.

8:03

8:02

ФСБ задержала супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «госизмена», писал ТАСС.

Как уточняется, супруги за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты «предметы шпионской деятельности». Задержанные признались в передаче чертежей.

8:01

Учебное пособие по классическому украинскому языку разработано для начальных классов, сообщил ТАСС первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5-9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия», — сказал он.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 406-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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