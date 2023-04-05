Военная операция на Украине. День 406-й

⚡️ ЕС планирует обсудить 11-й пакет санкций против России сразу после католической Пасхи (9 апреля), сообщили Politico три европейских дипломата.
Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.
В Варшаве Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями Польши и беженцами с Украины
Экс-президент США Билл Клинтон сожалеет, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году.
«Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их (украинцев — прим. ТАСС) согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие»» — сообщил бывший президент США. «Они боялись отказаться от него, потому что думали, что это единственная вещь, которая защищает их от экспансионистской России», — пояснил Клинтон.
Правительство Японии «в условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной», намерено продолжать развитие сотрудничества с НАТО и приветствует вступление Финляндии в альянс, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит на контроле ситуацию вокруг Украинской православной церкви.
«Держим под контролем внутреннюю ситуацию. В частности, относительно духовной независимости», — сказал президент Украины в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне усугубляющегося раскола в обществе из-за гонений на УПЦ.
ФСБ задержала супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «госизмена», писал ТАСС.
Как уточняется, супруги за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты «предметы шпионской деятельности». Задержанные признались в передаче чертежей.
Учебное пособие по классическому украинскому языку разработано для начальных классов, сообщил ТАСС первый замминистра просвещения Александр Бугаев.
«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5-9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия», — сказал он.