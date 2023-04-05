Военная операция на Украине. День 406-й

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Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

В Варшаве Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями Польши и беженцами с Украины