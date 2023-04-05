«Встреча союзников». Зеленский приехал в Варшаву за «оборонной поддержкой»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ, передает ТАСС в среду, 5 апреля.
«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал украинский лидер.
По словам замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы, основная тема нынешнего визита Зеленского — это «оборонная поддержка».
Зеленский также рассказал, что при угрозе утраты личного состава ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за окружения командование примет «соответствующие решения».
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой и президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой в Варшаве, 5 апреля 2023 годаAleksandra Szmigiel/Reuters
«Мы находимся в Бахмуте. Оперативной ситуацией там занимается [командующий Сухопутными войсками ВСУ] генерал [Александр] Сырский. Если будет момент еще более горячих событий, опасность утраты личного состава из-за окружения, безусловно, будут соответствующие, правильные решения генерала на месте», — заявил он.
В свою очередь, пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский встретится на Дворцовой площади Варшавы с украинцами, находящимися в Польше, и выступит перед ними с большой речью.
Дуда ранее наградил Зеленского высшей госнаградой Польши — орденом Белого Орла.
«Украина должна стать частью ЕС»
16 марта президент Польши заявлял, что принятие Украины в ЕС является общей политической целью для Варшавы и Праги.
«У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза.
Ее вступление в сообщество — наша большая политическая цель», — сказал Дуда по итогам переговоров с новым президентом Чехии Петром Павелом.
По оценкам польского лидера, Украина обладает огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из наиболее перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии — совместная работа по восстановлению Украины, полагает Дуда.
«Польша должна принимать активное участие в восстановлении [Украины] хотя бы потому, что мы являемся транзитной страной с протяженной границей с Украиной. У нас есть автострады и железные дороги, которые ведут на Украину через Польшу, есть аэропорты, которые расположены ближе всего к Украине», — констатировал Дуда.
По его словам, «сложно себе представить восстановление Украины без участия Польши и польских фирм».
Восточные Кресы
В январе 2023 года в Польше разгорелся скандал вокруг высказывания бывшего главы МИД республики Радослава Сикорского. Он заявил, что в Варшаве в начале российской спецоперации будто бы «думали о разделе Украины», поскольку Киев «мог пасть» весной 2022 года.
На эти слова Сикорского жестко отреагировал действующий польский премьер Матеуш Моравецкий. Глава кабмина указал, что ждет опровержения «этих позорных утверждений».
В середине декабря прошлого года обозреватель издания NDP Ханна Крамер утверждала, что в Варшаве якобы определили даты начала «освободительного марша на Киев» и последующего за ним референдума о возвращении Восточных Кресов — бывших польских земель, ныне территории Украины. Подготовку к боевым действиям автор связала с проведением регулярных военных сборов в Польше.
Восточные Кресы или «восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши.