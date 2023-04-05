«Встреча союзников». Зеленский приехал в Варшаву за «оборонной поддержкой»

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву. На встрече с польским лидером Анджеем Дудой он заявил, что в будущем между народами двух стран не будет существовать «никаких границ — политических, экономических и исторических». Дуда наградил Зеленского высшей госнаградой Польши — орденом Белого Орла. Ранее он утверждал, что Украина должна стать частью ЕС, а Польша должна принимать широкое участие в восстановлении Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ, передает ТАСС в среду, 5 апреля.

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал украинский лидер.

По словам замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы, основная тема нынешнего визита Зеленского — это «оборонная поддержка».

Зеленский также рассказал, что при угрозе утраты личного состава ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за окружения командование примет «соответствующие решения».

close 100% Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой и президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой в Варшаве, 5 апреля 2023 года Aleksandra Szmigiel/Reuters

«Мы находимся в Бахмуте. Оперативной ситуацией там занимается [командующий Сухопутными войсками ВСУ] генерал [Александр] Сырский. Если будет момент еще более горячих событий, опасность утраты личного состава из-за окружения, безусловно, будут соответствующие, правильные решения генерала на месте», — заявил он.

В свою очередь, пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский встретится на Дворцовой площади Варшавы с украинцами, находящимися в Польше, и выступит перед ними с большой речью.

Дуда ранее наградил Зеленского высшей госнаградой Польши — орденом Белого Орла.

«Украина должна стать частью ЕС»

16 марта президент Польши заявлял, что принятие Украины в ЕС является общей политической целью для Варшавы и Праги.

«У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза.

Ее вступление в сообщество — наша большая политическая цель», — сказал Дуда по итогам переговоров с новым президентом Чехии Петром Павелом.

По оценкам польского лидера, Украина обладает огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из наиболее перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии — совместная работа по восстановлению Украины, полагает Дуда.

«Польша должна принимать активное участие в восстановлении [Украины] хотя бы потому, что мы являемся транзитной страной с протяженной границей с Украиной. У нас есть автострады и железные дороги, которые ведут на Украину через Польшу, есть аэропорты, которые расположены ближе всего к Украине», — констатировал Дуда.

По его словам, «сложно себе представить восстановление Украины без участия Польши и польских фирм».

Восточные Кресы

В январе 2023 года в Польше разгорелся скандал вокруг высказывания бывшего главы МИД республики Радослава Сикорского. Он заявил, что в Варшаве в начале российской спецоперации будто бы «думали о разделе Украины», поскольку Киев «мог пасть» весной 2022 года.

На эти слова Сикорского жестко отреагировал действующий польский премьер Матеуш Моравецкий. Глава кабмина указал, что ждет опровержения «этих позорных утверждений».

В середине декабря прошлого года обозреватель издания NDP Ханна Крамер утверждала, что в Варшаве якобы определили даты начала «освободительного марша на Киев» и последующего за ним референдума о возвращении Восточных Кресов — бывших польских земель, ныне территории Украины. Подготовку к боевым действиям автор связала с проведением регулярных военных сборов в Польше.

Восточные Кресы или «восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы, некогда входивших в состав Польши.