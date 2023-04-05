«Интегрировать Донбасс и Новороссию в правовое пространство». Главное с заседания Совбеза РФ

На состоявшемся 5 апреля заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин заявил, что «неонацисты и их пособники» действуют не только на территории новых регионов России. По его словам, «есть все основания утверждать, что в подготовке диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб». Он указал на необходимость как можно быстрее интегрировать «исторические российские земли — Донбасс и Новороссию — в экономическое, правовое, образовательное пространство». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин считает причастными западные спецслужбы к подготовке Украиной терактов на территории РФ, передает ТАСС. В среду, 5 апреля, глава государства провел заседание Совета безопасности.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — сказал он.

Путин констатировал, что обстановка в четырех новых субъектах РФ остается напряженной. «Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам», — утверждает российский лидер.

Президент указал, что «регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов».

Он потребовал максимально обезопасить жителей новых регионов России. Путин заявил, что «сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников».

Жители новых регионов РФ должны видеть и чувствовать защиту со стороны российского государства, выбор в пользу которого они сделали, подчеркнул президент.

По его словам, необходимо как можно быстрее интегрировать «эти исторические российские земли — Донбасс и Новороссию — в экономическое, правовое, образовательное пространство».

Путин также заявил, что Киев якобы «использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки». «Против них действовать нужно жестко и эффективно», — сказал он, поручив уделять особое внимание борьбе с «криминальными схемами использования информационных технологий».

В поле особого внимания правоохранительных органов и спецслужб, по его мнению, должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. «Нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России», — заключил президент.

В свою очередь, секретарь СБ Николай Патрушев заявил, что Совет безопасности России поручил поставить заслон диверсантам и террористам в новых регионах РФ.

«Поручено организовать дополнительные оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Обращено внимание на недопущение вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, на выявление агентов влияния, на противодействие распространению идеологии неонацизма и религиозного экстремизма, прежде всего, среди детей и молодежи», — рассказал Патрушев по итогам заседания.

Теракт против Татарского

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва намерена поставить на обсуждение в Совете Безопасности ООН тему теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), передает РИА Новости.

«Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН по целому ряду причин», — сказала Захарова.

В ведомстве также заявили, что Украина при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.

Напомним, 2 апреля в петербургском кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной произошел взрыв. Там проходил творческий вечер Татарского, он погиб. По последним данным, около 40 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело, подозреваемую в совершении теракта Дарью Трепову задержали и арестовали до 2 июня.