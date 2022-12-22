Когда в России повысят призывной возраст до 21 года

Комитет Госдумы по обороне, как заявил его глава Андрей Картаполов, «безусловно поддерживает» предложение Минобороны РФ об увеличении призывного возраста. По словам парламентария, закрепление в законе призывного возраста с 21 года может произойти уже в 2023 году. В последний раз призывной возраст меняли в 1967 году при Брежневе.

Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе.

Ждем официальных предложений от Министерства обороны по этому вопросу. Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что думский комитет по обороне «безусловно поддерживает предложение Минобороны РФ об увеличении призывного возраста».

Накануне на итоговой коллегии министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

Кроме того, он выступил за увеличение численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих и за создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского, а также еще нескольких дополнительных дивизий.

Шойгу добавил, что желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность уже с первого дня прихода на военную службу.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин огласил предварительные выводы специальной военной операции на Украине.

Российский лидер, в частности, призвал сделать опыт СВО основой для совершенствования боевой учебы, попросил военных прислушиваться к гражданским инициативам и учитывать «даже эмоциональную критику». Путин также сравнил бойцов в зоне спецоперации с солдатами отечественных войн.

Добавим, что около половины россиян считают, что армия должна формироваться и по контракту, и по призыву. При этом выросла доля тех, кто поддерживает полный переход к контрактной системе.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в конце ноября. Так, 49% респондентов полагают, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». Однако за три последних года поддержка этого мнения снизилась на 11 п.п. — с 60%, отмечают социологические службы.

Как менялся возраст призыва на срочную военную службу

Полноценная регулярная армия появилась в Российском государстве при царе Петре I на основе рекрутского призыва, под который подпадали крестьяне, мещане и другие податные сословия.

В 1766-1831 годах забирали рекрутов в возрасте 17-35 лет, в 1831-1855 годах - 20-25 лет, с 1855 года - 20-30 лет.

В 1874-м император Александр II отменил рекрутский набор и ввел всесословную личную повинность. В 1888 году, при императоре Александре III, призывной возраст был повышен до 21 года.

После окончания Гражданской войны советское правительство возобновило призыв — система была оставлена такой же, как в царской России, однако призывной возраст был понижен до 20 лет. В 1925-м возрастную планку вернули к 21 году, а в 1936 году — понизили до 19 лет.

12 октября 1967-го был принят закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», который зафиксировал призывной возраст в 18 лет и регламентировал, что призыв может осуществляться до достижения призывником возраста в 27 лет. Аналогичные сроки сохранились и в законодательстве РФ, в том числе и в действующем сейчас ФЗ от 28 марта 1998-го.