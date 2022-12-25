Передать танки и ракеты. Генерал США заявил, что ВСУ находятся в «великой опасности»

Украина несет огромные потери и находится в великой опасности, утверждает американский генерал Барри Маккеффри. Он предложил передать ВСУ основные боевые танки США — M1 Abrams, а также ракеты типа «земля—земля» ATACMS, чтобы «попытаться повлиять на баланс сил». По его мнению, одна батарея ЗРК Patriot, которую Соединенные Штаты пообещали поставить Киеву, не изменит ситуацию «на земле».

Украинские военные понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции — с таким утверждением в субботу, 24 декабря, выступил американский генерал Барри Маккеффри.

»Украина несет огромные потери и находится в великой опасности», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

По его оценкам, одна батарея зенитных ракетных комплексов Patriot, которую Соединенные Штаты пообещали поставить Киеву, не изменит ситуацию «на земле» из-за «подавляющего превосходства российской армии в авиации и артиллерии».

Маккеффри предложил Вашингтону передать ВСУ основные боевые танки США — M1 Abrams, а также ракеты типа «земля—земля» ATACMS, чтобы «попытаться повлиять на баланс сил».

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать военнослужащих ВСУ работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев. В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что «американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву лишь затянут конфликт».

О поставках Киеву ЗРК Patriot в Белом доме объявили 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США отметил, что остался доволен итогами переговоров с американским лидером Джозефом Байденом.

При этом отправленные на Украину Вашингтоном ЗРК Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, пишет Newsweek.

По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot. Кроме того, комплекс не сможет защитить всю территорию страны, говорится в публикации.

«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК», — пояснил Хертлинг.

Помощь Украине

С начала 2021 года только США предоставили Украине военную помощь на $18,2 млрд, подсчитала «Лента.ру». Десятки стран отправляют на Украину экипировку, оборудование, оружие и технику.

После начала специальной военной операции объемы помощи выросли, а список поставляемого вооружения расширился. В апреле президент США Джо Байден распорядился отправить на Украину новую партию военной помощи. В нее вошли бронетранспортеры M113, буксируемые гаубицы M777 калибра 155 мм, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN\TPQ-36, а также дроны-камикадзе Switchblade.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украине поставят барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost. Кроме того, США отправили на Украину вертолеты Ми-17 российского производства, которые изначально заказывали для Афганистана. Также сообщалось о поставках советских систем противовоздушной обороны С-300, «Стрела» и «Оса», полученных от стран НАТО.

Добавим, что в ходе сегодняшнего брифинга российского министерства обороны сообщалось, в частности, о том, что почти 400 зенитных ракетных комплексов уничтожено российскими войсками за все время военной операции на Украине.