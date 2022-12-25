Передать танки и ракеты. Генерал США заявил, что ВСУ находятся в «великой опасности»

Украинские военные понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции — с таким утверждением в субботу, 24 декабря, выступил американский генерал Барри Маккеффри.
»Украина несет огромные потери и находится в великой опасности», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
По его оценкам, одна батарея зенитных ракетных комплексов Patriot, которую Соединенные Штаты пообещали поставить Киеву, не изменит ситуацию «на земле» из-за «подавляющего превосходства российской армии в авиации и артиллерии».
Маккеффри предложил Вашингтону передать ВСУ основные боевые танки США — M1 Abrams, а также ракеты типа «земля—земля» ATACMS, чтобы «попытаться повлиять на баланс сил».
22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать военнослужащих ВСУ работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев. В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что «американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву лишь затянут конфликт».
О поставках Киеву ЗРК Patriot в Белом доме объявили 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США отметил, что остался доволен итогами переговоров с американским лидером Джозефом Байденом.
При этом отправленные на Украину Вашингтоном ЗРК Patriot еще не скоро смогут быть использованы ВСУ, пишет Newsweek.
По словам генерала США в отставке Марка Хертлинга, Украине потребуются месяцы подготовки, прежде чем страна сможет использовать ЗРК Patriot. Кроме того, комплекс не сможет защитить всю территорию страны, говорится в публикации.
«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК», — пояснил Хертлинг.
Помощь Украине
С начала 2021 года только США предоставили Украине военную помощь на $18,2 млрд, подсчитала «Лента.ру». Десятки стран отправляют на Украину экипировку, оборудование, оружие и технику.
После начала специальной военной операции объемы помощи выросли, а список поставляемого вооружения расширился. В апреле президент США Джо Байден распорядился отправить на Украину новую партию военной помощи. В нее вошли бронетранспортеры M113, буксируемые гаубицы M777 калибра 155 мм, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN\TPQ-36, а также дроны-камикадзе Switchblade.
Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украине поставят барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost. Кроме того, США отправили на Украину вертолеты Ми-17 российского производства, которые изначально заказывали для Афганистана. Также сообщалось о поставках советских систем противовоздушной обороны С-300, «Стрела» и «Оса», полученных от стран НАТО.
Добавим, что в ходе сегодняшнего брифинга российского министерства обороны сообщалось, в частности, о том, что почти 400 зенитных ракетных комплексов уничтожено российскими войсками за все время военной операции на Украине.