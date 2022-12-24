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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 304-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 304-й день

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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на Запорожском направлении

Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на Запорожском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить американские власти в том, что Украина в состоянии победить в конфликте с Россией, пишет газета Washington Post. Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину, заявили в МИД РФ. С 1 января японские фирмы прекратят страховать суда в водах России и Украины от военного ущерба. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:17

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало боевых действий.

Утром 24 февраля Владимир Зеленский сказал своей жене «началось», после чего семью вывезли в секретное укрытие на несколько месяцев. Жена украинского лидера отметила, что происходящее вызвало шок, планы действий не строились.

Она рассказала, что теперь, если нет воздушной тревоги, она собирает сына в школу, а «если повезет», обедает с мужем.

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Елена Зеленская

Global Look Press
9:08

Активизация сотрудничества с НАТО подрывает безопасность Молдавии, утверждает замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», — сказал он РИА Новости.

8:55

Заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова:

◾️РФ представила доказательства работы Украины и США с компонентами биооружия;

◾️Глава делегации США не ответил на обвинения РФ по нарушениям Конвенции о биооружии;

◾️Перенос биоисследований в третьи страны позволяет США не отчитываться за них;

◾️США блокируют проверки лабораторий в рамках КБТО после визита специалистов России;

◾️Спецслужбы и фарм-гиганты США «курируют военно-биологические программы» на Украине;

◾️Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.

8:41

РИА Новости пишет, что спецслужбы задержали в ЛНР бывшего бойца украинского нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России), который намеревался устроить теракты на территории региона.

8:32

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам признал, что уходящий год был непростым для страны и ее жителей, отметив, что немцы испытали на себе серьезные последствия нынешних событий на Украине.

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», — сказал Штайнмайер. «Вы тоже ощущаете на себе последствия этой войны, особенно экономические», — добавил он. Вместе с тем президент ФРГ подчеркнул, что сейчас «тяжелые времена».

Штайнмайер подчеркнул, что в этом году самое заветное желание заключается в том, «чтобы снова воцарился мир». «До тех пор, пока не наступит мир, гуманность требует, чтобы мы поддерживали тех, кто подвергается нападениям, угрозам и угнетениям», — резюмировал президент ФРГ.

8:25

В ЛНР заявили об активизации работы украинских диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении.

8:21

Комплексы ПВО Patriot, о поставке которых на Украину заявили на этой неделе США, представляют собой проблему только в новейшей модификации, заявили в Народной милиции ДНР.

«Первые две модификации Patriot — РАС-1 и РАС-2 — зарекомендовали себя как крайне неэффективные системы еще в Ираке даже против старых видов ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс). Самый современный комплекс — РАС-3 — пока никто в бою не видел, однако он оснащен радаром AN/MPQ-65, который в состоянии засекать маловысотные и малоразмерные цели на расстояниях от 70 км. Украинская очаговая ПВО нуждается в таких средствах критически», — заявил собеседник агентства ТАСС.

8:17

8:13

Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Как сообщалось ранее, Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на €2,1 за тонну — до €13,6.

8:09

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить в конфликте с Россией, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, визит Зеленского стал попыткой «заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».

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Jonathan Ernst/Reuters
8:05

Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января перестанут возмещать судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины, возможный ущерб от военных столкновений.

Как сообщает газета Nikkei, соответствующее решение может оказать негативное влияние на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 304-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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