Военная операция РФ на Украине. День 304-й

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало боевых действий.
Утром 24 февраля Владимир Зеленский сказал своей жене «началось», после чего семью вывезли в секретное укрытие на несколько месяцев. Жена украинского лидера отметила, что происходящее вызвало шок, планы действий не строились.
Она рассказала, что теперь, если нет воздушной тревоги, она собирает сына в школу, а «если повезет», обедает с мужем.
Елена ЗеленскаяGlobal Look Press
Активизация сотрудничества с НАТО подрывает безопасность Молдавии, утверждает замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», — сказал он РИА Новости.
Заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова:
◾️РФ представила доказательства работы Украины и США с компонентами биооружия;
◾️Глава делегации США не ответил на обвинения РФ по нарушениям Конвенции о биооружии;
◾️Перенос биоисследований в третьи страны позволяет США не отчитываться за них;
◾️США блокируют проверки лабораторий в рамках КБТО после визита специалистов России;
◾️Спецслужбы и фарм-гиганты США «курируют военно-биологические программы» на Украине;
◾️Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
РИА Новости пишет, что спецслужбы задержали в ЛНР бывшего бойца украинского нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России), который намеревался устроить теракты на территории региона.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам признал, что уходящий год был непростым для страны и ее жителей, отметив, что немцы испытали на себе серьезные последствия нынешних событий на Украине.
«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», — сказал Штайнмайер. «Вы тоже ощущаете на себе последствия этой войны, особенно экономические», — добавил он. Вместе с тем президент ФРГ подчеркнул, что сейчас «тяжелые времена».
Штайнмайер подчеркнул, что в этом году самое заветное желание заключается в том, «чтобы снова воцарился мир». «До тех пор, пока не наступит мир, гуманность требует, чтобы мы поддерживали тех, кто подвергается нападениям, угрозам и угнетениям», — резюмировал президент ФРГ.
В ЛНР заявили об активизации работы украинских диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении.
Комплексы ПВО Patriot, о поставке которых на Украину заявили на этой неделе США, представляют собой проблему только в новейшей модификации, заявили в Народной милиции ДНР.
«Первые две модификации Patriot — РАС-1 и РАС-2 — зарекомендовали себя как крайне неэффективные системы еще в Ираке даже против старых видов ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс). Самый современный комплекс — РАС-3 — пока никто в бою не видел, однако он оснащен радаром AN/MPQ-65, который в состоянии засекать маловысотные и малоразмерные цели на расстояниях от 70 км. Украинская очаговая ПВО нуждается в таких средствах критически», — заявил собеседник агентства ТАСС.
Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Как сообщалось ранее, Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на €2,1 за тонну — до €13,6.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США пытался убедить президента Джо Байдена и членов конгресса в том, что Украина в состоянии целиком победить в конфликте с Россией, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, визит Зеленского стал попыткой «заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».
Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января перестанут возмещать судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины, возможный ущерб от военных столкновений.
Как сообщает газета Nikkei, соответствующее решение может оказать негативное влияние на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».