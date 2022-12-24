«Ликвидировать заводы, арестовать поставщиков». В Киеве предложили жестко наказать Иран

Иран планирует увеличить поставки ракет и беспилотников для России, утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Тегеран «нагло унижает институт международных санкций», поэтому нужно «перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков». Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани называл заявления Киева о передаче беспилотников Москве необоснованными.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Иран планирует нарастить поставки беспилотников в Россию. В связи с этим он призвал ликвидировать иранские заводы по производству дронов и арестовать поставщиков иранских беспилотников.

«Иран, планирующий увеличить поставки ракет, беспилотников для России, нагло унижает институт международных санкций.

Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — написал Подоляк в Twitter.

«Официальные лица Украины считают, что Иран продает России беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136», — пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, 14 декабря власти Киева сообщали о повреждении двух административных зданий обломками иранских дронов Shahed. 12 декабря ЕС ввел санкции против Ирана из-за «военной поддержки России».

В конце октября член общественного совета при Минобороны РФ, директор центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в прямом эфире на телеканале РБК попросил ведущих не «раскачивать лодку» и не заострять внимание на беспилотниках из Ирана. «Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают», — утверждал, в частности, господин Пухов.

Тогда же сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог в ходе визита в США якобы представил американскому лидеру Джо Байдену доказательства применения войсками РФ на Украине беспилотников иранского производства.

В Тегеране позднее признали факт поставки дронов в Россию, однако указали, что это происходило за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине.

В частности, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал необоснованными заявления Киева о передаче беспилотников Москве. По его словам, Тегеран не поставлял свои беспилотные летательные аппараты какой-либо из сторон конфликта.

«Еще раз подчеркиваю, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для ее использования на Украине.

Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины», — сказал Канаани. Он добавил, что «стратегическое терпение Ирана в отношении беспочвенных обвинений не будет безграничным».

Канаани также призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России. Он порекомендовал украинскому лидеру «извлечь урок из судеб государств, которые радовались поддержке США».

На этом фоне Россия и Иран обсуждают совместные проекты по производству самолетов, вертолетов и техобслуживанию авиатранспорта. «Кроме того, в ближайшее время Москва и Тегеран подпишут долгосрочный договор о всеобъемлющем сотрудничестве», — отмечается в публикации «Коммерсанта».