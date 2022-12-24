«Осколок чудом не задел легкое». Рогозину сделают операцию в московском госпитале

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, раненного при обстреле в Донецке, перевезли в больницу в Московском регионе, сообщил его помощник. Он уточнил, что Рогозин контужен и получил осколочное ранение выше правой лопатки. Врачи в ДНР и Ростове-на-Дону не решились делать операцию. Ожидается, что через несколько дней московские хирурги попытаются извлечь осколок. Сам Рогозин намерен восстановиться к концу января и вернуться в Донбасс.

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перевезли в госпиталь, расположенный в Московском регионе. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил помощник руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» (эту должность сейчас занимает Рогозин — «Газета.Ru»).

«Дмитрий Рогозин и еще двое раненных при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в Московском регионе.

Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — рассказал ТАСС его помощник.

Перед операцией Рогозин планирует посетить прощание с погибшим помощником Михаилом Бридасовым, рассказал собеседник агентства. По его словам, еще два пострадавших военных советника все еще находятся в тяжелом состоянии в Донецке, третий — в Ростове-на-Дону.

Он также сообщил, что Рогозин контужен и получил осколочное ранение выше правой лопатки.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — уточнил помощник.

Telegram-канал Don Mash накануне сообщал, что Рогозин якобы находится в тяжелом состоянии. В публикации также утверждалось, что 23 декабря бывшего главу «Роскосмоса» не смогли отправить в Москву из Ростова-на-Дону в связи с погодными условиями.

Как заявлял ранее сам Рогозин, он рассчитывает восстановиться после ранения во второй половине января 2023 года. По его словам, осколок от снаряда, которым он был ранен, оказался неизвлекаем. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию.

После выздоровления Рогозин планирует вернуться в Донбасс — он подчеркнул, что это для него «дело чести».

21 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гостинице «Шеш-Беш» на окраине Донецка, где в тот момент находились Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко, оба получили ранения.

В результате обстрела жертвами стали двое гражданских. Всего были ранены шесть человек, в том числе глава администрации Горловки Иван Приходько. Экс-глава «Роскосмоса» считает, что кто-то «слил» данные о его местоположении.

close Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 года Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка, 22 декабря 2022 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

По словам помощника Рогозина, удар носил явно целенаправленный характер. Как уточнял депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также был в гостинице, «здание обстреляли по чьей-то наводке, всего было три точных попадания». При этом он не исключил, что целью был Хоценко, так как удар произошел вскоре после его приезда.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин констатировал, что регулярные обстрелы в республике — реалии жизни, и «прилететь может куда угодно». Он заявил, что «не был [бы] столь категоричен, что следили за кем-то конкретно».

В Следственном комитете РФ сообщили, что установят обстоятельства обстрела гостиницы.