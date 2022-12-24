«Германии грозит если не государственный социализм, то государственное банкротство»

Властям ФРГ необходимо противостоять кризису инфраструктуры, высоким ценам на энергоносители и неспособности бундесвера защитить страну — в противном случае Германии может грозить «если не государственный социализм, то государственное банкротство». С таким мнением выступил вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики. Он также раскритиковал позицию «Зеленых» в энергетической политике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

У многих немцев складывается ощущение, что ФРГ находится на пути к превращению в дисфункциональное государство — с таким утверждением в субботу, 24 декабря, выступил заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП), вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.

В интервью газете Bild am Sonntag он указал на якобы неспособность действующих немецких властей решить накопившиеся в стране проблемы:

«Инфраструктура, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны противодействовать этому сейчас, иначе дела будут плохи.

Мы были избраны, чтобы приумножать благосостояние страны и ее граждан, а не угрожать ему. Наша экономика должна оставаться на плаву», — сказал Кубики.

Отметим, что на выборах в сентябре 2021 года СвДП набрала 11,5% и вошла в правящую коалицию с Социал-демократической партией Германии и «Зелеными». Эти три партии сформировали кабмин страны, который возглавил Олаф Шольц.

Государственный социализм или государственное банкротство

Вице-спикер бундестага напомнил, что €110 млрд, которые ФРГ планирует тратить только на импорт энергоресурсов в свете нынешнего кризиса, будет не хватать в других сферах.

«Если мы продолжить действовать в том же духе, выплачивая годами помощь в рамках борьбы с энергетическим кризисом, то нам, возможно, грозит если не государственный социализм, то государственное банкротство.

Мы не можем долгое время находиться в этом кризисном финансовом состоянии, в таком случае будет недостаточно денег для инвестиций», — считает Кубики.

Кубики также раскритиковал позицию «Зеленых» в энергетической политике. «Мы не хотим или не получаем больше газ или нефть из России, одновременно наши «зеленые» друзья снова запускают угольные электростанции, препятствуют разумному продлению работы АЭС.

Меня возмущает то, что мы как «светофорная» коалиция в такие тяжелые для граждан и нашей экономики времена не в состоянии использовать все возможности для получения достаточных и доступных по цене объемов энергии», — отметил он.

«Так не пойдет!»

Кубики напомнил, что «Зеленые» противодействуют исследованию газовых месторождений в Северном море, несмотря на то, что договоренность об этом была достигнута на коалиционных переговорах в прошлом году.

«Мы покупаем за очень-очень большие деньги сжиженный газ из Катара, ОАЭ и США и отказываемся при этом от добычи нашего более доступного по ценам сланцевого газа — чисто по идеологическим причинам. Так не пойдет!

Мы должны стать лучше в преодолении кризисов», — считает вице-спикер бундестага.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в июле 2022 года, когда начались первые перебои с поставками российского газа. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года, напоминает ТАСС.