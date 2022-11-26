Отправленные на Украину пушки стали проблемой для Пентагона

Украинские солдаты ежедневно выпускают тысячи снарядов, вынуждая США заменять стволы орудий в ремонтной мастерской в Польше, пишет газета The New York Times. Состояние украинских вооружений является предметом пристального внимания американских военных, которые отказались обсуждать детали программы. Как отмечает издание, и Россия, и Украина изо всех сил пытались удовлетворить спрос на артиллерийские боеприпасы на фронте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские войска ежедневно выпускают тысячи снарядов по российским целям, используя высокотехнологичные пушки, поставленные Соединенными Штатами и их союзниками. Но это оружие выходит из строя после нескольких месяцев чрезмерного использования, повреждается или уничтожается в бою, пишет The New York Times.

По словам представителей Минобороны США и других лиц, знакомых с оборонными потребностями Украины, треть из примерно 350 гаубиц западного производства, подаренных Киеву, уже выведена из строя.

«Замена ствола гаубицы выходит за рамки возможностей солдат в полевых условиях и стала приоритетной задачей для европейского командования Пентагона, которое создало ремонтную мастерскую в Польше. Артиллерийские орудия западного производства дали украинским солдатам спасательный круг, когда у них закончились боеприпасы для их собственных гаубиц советской эпохи, и поддержание их в действии стало для союзников Украины столь же важным, как и обеспечение их достаточным количеством боеприпасов», — отмечает издание.

Попытки отремонтировать оружие в Польше, о которых ранее не сообщалось, якобы начались в последние месяцы. Состояние украинских вооружений является предметом пристального внимания американских военных, которые отказались обсуждать детали программы, утверждает NYT.

«Мы работаем над тем, чтобы у Украины были правильные пакеты поддержки для обслуживания техники», — рассказал представитель европейского командования США Дэниел Дэй.

«Когда боеприпасы для украинских орудий советской эпохи, которые стреляют снарядами калибром 152 мм, вскоре после вторжения стали дефицитными, гаубицы стандарта НАТО, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами, стали одним из самых важных видов оружия Украины», — подчеркивается в публикации.

Пентагон направил в Украину 142 гаубицы M777, чего достаточно для оснащения примерно восьми батальонов, свидетельствуют последние данные о военной помощи США Украине. «ВСУ применяли их для обстрела войск противника залпами 155-миллиметровых снарядов и для поражения командных пунктов небольшим количеством высокоточных снарядов», — пишет газета.

«И Россия, и Украина изо всех сил пытались удовлетворить спрос на артиллерийские боеприпасы на фронте.

Россия обратилась к Северной Корее за боеприпасами, а Украина запросила у своих союзников дополнительные снаряды», — отмечается в материале.

По данным издания, Соединенные Штаты поставили Украине сотни тысяч снарядов калибра 155 мм и взяли на себя обязательство предоставить еще почти миллион.

«ВСУ также получили 155-миллиметровые снаряды из других стран. По словам американских военных, некоторые из этих снарядов и пороховых зарядов не были испытаны для использования в определенных гаубицах, и украинские солдаты обнаружили в бою, что часть из них могут быстрее изнашивать стволы», — следует из текста.

После прибытия поврежденных гаубиц в Польшу ремонтные бригады могут заменить стволы. «Украинские официальные лица заявили, что хотели бы приблизить эти ремонтные объекты к линии фронта, чтобы оружие можно было быстрее вернуть в боевые действия», — говорят источники NYT.

«Неудивительно, что у этого оружия возникают проблемы с техническим обслуживанием. Они не получили для них полный тренировочный пакет, а затем бросили в бой, так что вы получите много износа», — сказал военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли.

Издание констатирует, что поставляемое Украине западное артиллерийское вооружение в виде реактивных гранатометов и гаубиц имеет совершенно иные потребности в обслуживании. «Что касается первых, то машинам HIMARS требуется небольшая работа, чтобы продолжать стрелять боеприпасами, которые содержатся в контейнерах с предварительно загруженными стволами. Но гаубицы — это, по сути, большое огнестрельное оружие, которое перезаряжается боеприпасами — снарядами весом около 90 фунтов каждый — и стреляет много сотен или тысяч раз, что в конечном итоге сказывается на внутренних частях пушки», — поясняется в статье.

«Характер артиллерийских дуэлей, в которых украинские расчеты часто ведут огонь с очень больших расстояний, чтобы затруднить контратаки русских, создает дополнительную нагрузку на гаубицы. Для этого требуются большие пороховые заряды, которые производят гораздо больше тепла и могут привести к более быстрому износу стволов орудий», — пишет NYT.

По данным издания, «в настоящее время ВСУ выпускают от 2000 до 4000 артиллерийских снарядов в день, и русские часто уступают по этому количеству». «Со временем такой темп вызвал проблемы у украинских солдат, использующих гаубицы M777 — например, снаряды летели не так далеко и не так точно. Некоторые из проблем частично связаны с конструкцией гаубицы. Построенное в основном из титана — который легче стали, но столь же прочный — это оружие легче перемещать по полю боя и быстрее устанавливать, чем более ранние орудия», — говорится в материале.

За работой над гаубицами наблюдает Европейское командование США в Штутгарте, но вскоре оно может перейти в ведение нового командования, которое сосредоточится на обучении и оснащении украинских войск.