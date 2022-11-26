Военная операция РФ на Украине. День 276-й

ВСУ за прошедшие сутки 35 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР, в результате погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — ТАСС
ВСУ выпустили по Донецку и Каштановому семь снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — РИА Новости.
Сотрудники СБУ провели обыск у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата Иова (Смакоуза), его подозревают в «антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России» — ТАСС.
Власти Томской области закрепили соцработников-волонтеров к каждой семье, где были мобилизованы мужчины, чтобы оказывать индивидуальную помощь — ТАСС.
США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники — ТАСС.
Вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица заявила в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, что украинские беженцы останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов Украины — РИА Новости.
Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный ночью, на котором видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму — РИА Новости.
Поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия постоянно ломается или повреждается, пишет New York Times со ссылкой на официальных лиц — РИА Новости.
Согласно данным издания, примерно треть западных гаубиц оказывается в итоге в неприемлемом для использования состоянии.
Возможное ограничение цен на нефть из России выгодно только Вашингтону, а вот навредит не только Москве, но и Евросоюзу в целом, вызвав хаос на мировом энергорынке, пишет китайская Global Times — РИА Новости.
Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев.