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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 276-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 276-й день

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Павел Лисицын/РИА Новости
Около трети поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий сломаны, пишет The New York Times. Владимир Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов Украины. Вице-президент Европейской комиссии Дубравка Шуица заявила в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, что украинские беженцы останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:35

ВСУ за прошедшие сутки 35 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР, в результате погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — ТАСС

08:30

ВСУ выпустили по Донецку и Каштановому семь снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — РИА Новости.

08:26

Сотрудники СБУ провели обыск у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата Иова (Смакоуза), его подозревают в «антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России» — ТАСС.

08:24

Власти Томской области закрепили соцработников-волонтеров к каждой семье, где были мобилизованы мужчины, чтобы оказывать индивидуальную помощь — ТАСС.

08:22

США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники — ТАСС.

08:14

Вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица заявила в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, что украинские беженцы останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта — ТАСС.

08:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов Украины — РИА Новости.

08:11

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный ночью, на котором видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму — РИА Новости.

08:10

Боевая работа экипажей Ми-35 в ходе СВО.

08:08

Поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия постоянно ломается или повреждается, пишет New York Times со ссылкой на официальных лиц — РИА Новости.

Согласно данным издания, примерно треть западных гаубиц оказывается в итоге в неприемлемом для использования состоянии.

08:06

Возможное ограничение цен на нефть из России выгодно только Вашингтону, а вот навредит не только Москве, но и Евросоюзу в целом, вызвав хаос на мировом энергорынке, пишет китайская Global Times — РИА Новости.

08:04

Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями военной спецоперации России на Украине.

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