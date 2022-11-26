Военная операция РФ на Украине. День 276-й

08:08

Поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия постоянно ломается или повреждается, пишет New York Times со ссылкой на официальных лиц — РИА Новости.

Согласно данным издания, примерно треть западных гаубиц оказывается в итоге в неприемлемом для использования состоянии.