Американский телеканал CNN назвал российскую атомную подводную лодку «Белгород» «большой и серьезной угрозой для национальной безопасности США». Журналисты ссылаются на мнение Исследовательской службы конгресса. Там утверждают, что применение такой подлодки «изменит стратегию морского противостояния Соединенных Штатов и России». «Газета.Ru» разбиралась, почему американцы опасаются «Белгорода».

Торжественная церемония передачи новой атомной подлодки (АПЛ) проекта 09852 «Белгород» ВМФ России (Тихоокеанский флот) состоялась совсем недавно – 8 июля. А еще 23 апреля 2021 года командир атомохода, капитан 1-го ранга Антон Алехин разбил о ее борт традиционную бутылку шампанского на северодвинском заводе «Севмаш».

Внимание CNN к «Белгороду» приковало то обстоятельство, что эта подлодка станет первым носителем ударных ядерных беспилотников «Посейдон», получивших кодификацию НАТО Kanyon. По данным из открытых источников, подлодка будет нести 6-8 таких аппаратов.

«Основной задачей аппарата «Посейдон» является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономической инфраструктуры противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Наличие подводных дронов на борту «Белгорода» даст новые возможности российскому флоту. «Появление такой АПЛ, как «Белгород», спровоцирует новую «холодную войну» между Россией и США», – прогнозирует CNN со ссылкой на Исследовательскую службу конгресса США (CRS).

С тем, что появление «Белгорода» может спровоцировать новую холодную войну, согласен контр-адмирал ВМФ России в отставке Валерий Литвинов.

«Появление «Белгорода» и «Посейдонов» действительно может самым серьезным образом изменить военную стратегию. Дело в том, что против «Посейдонов» пока нет средства противодействия. Ядерную ракету можно сбить. Ядерный подводный беспилотник – нет. Это не означает, что средство нейтрализации не может появиться в принципе. Оно, скорее всего, появится. А потом будут думать, как обойти это средство. Прошлая холодная война – это во многом война ракет и систем ПРО, она шла в воздухе. Новая война будет идти в океане», – заявил «Газете.Ru» Литвинов.

Экспериментальный носитель системы АПЛ проекта 09582 «Белгород» – переработанный проект многоцелевой атомной субмарины 949А «Антей». Ее заложили еще в 1992 году, но уже в 1994 году исключили из состава ВМФ и законсервировали. В 2012 году Главный штаб ВМФ объявил о том, что «Белгород» будет достраиваться по специальному проекту.

Во время достройки и переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров. Тогда еще не шла речь о размещении на ней «Посейдонов». Предполагалось, что АПЛ будет носителем глубоководных атомных аппаратов типа «Лошарик» (не несущих вооружения) или автономных глубоководных станций «Палтус» и «Нельма». То есть «Белгород» изначально переделывался под лодку-носителя.

Из других вооружений на подлодке в боковых контейнерах вне прочного корпуса размещены 24 ракеты – противолодочные «Водопад» и сверхзвуковые «Ветер».

«Но основным оружием подлодки «Белгород» будут, конечно, именно беспилотные «Посейдоны», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – О том, что испытания прошли ключевой этап, президент Владимир Путин говорил еще в 2019 году. Так что в большой степени вероятности можно говорить о том, что «Посейдоны», пусть пока в составе одного комплекта, готовы к использованию».

Эксперт напомнил, что разработка «Посейдона» велись с 2010 года, но долгое время смысл этой разработки был не ясен, как и не ясно назначение «Белгорода».

«У американцев тогда вызвало недоумение появление у России субмарины с большим боевым потенциалом, но «с не ясным предназначением». Настоящего предназначения американцы этой лодки не знали, а потому и нервничали», – сообщил Белоусов.

В самих Соединенных Штатах, где озадачились появлением в составе ВМФ РФ субмарины «Белгород», способной нести ядерные ударные подводные дроны «Посейдон», продолжают реализацию масштабного проекта по созданию беспилотного подводного флота.

Так, в начале июля стало известно о желании сената США запустить программу подводных беспилотников Snakehead («Змеиная голова»). На предварительную ее проработку будет выделено $100 млн.