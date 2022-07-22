«Ласточка» с гранатой. Россия использует на Украине новейшие легкие дроны

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ впервые применили беспилотный комплекс «Ласточка». Это легкий ударный дрон, чья боевая нагрузка позволяет уничтожать технику противника «малыми специализированными боеприпасами». «Газета.Ru» выясняла, как работает этот дрон.

Комплекс «Ласточка» российские военные впервые продемонстрировали в ходе одного из этапов стратегических учений «Запад», проходивших на полигоне «Мулино» в Нижегородской области в сентябре 2021 года.

Производитель комплекса – АО «Конструкторское бюро «Луч». Радиус действия – до 25 км, масса – 4 кг, время полета – 1,5 ч. Дрон заявлен как ударный, но какие боеприпасы он применяет официально не сообщалось. Отмечалось только, что это «малые специализированные боеприпасы».

Сейчас комплекс «Ласточка», по данным Министерства обороны РФ, был применен в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что эти БЛА нанесли «огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей ВСУ в ходе боевых действий».

«Российская армия в ходе специальной военной операции использует широкий спектр беспилотников, в том числе и комплекс «Ласточка», – подтвердил «Газете.Ru» источник в «Ростехе». – Это достаточно новые дроны, которые применяются именно как боевые средства за счет подвешиваемых боеприпасов.

БЛА обладают достаточно большой дальностью полета и могут барражировать в небе, как с разведывательными функциями, так и с точечным нанесением ударов специализированными гранатами.

«Ласточка» – это именно комплекс, в состав которого, помимо самих дронов, входит командный пункт на машине управления, который поддерживает с ними связь и дает координаты наземных целей».

Новый дрон «Ласточка» запускается со специальной катапульты.

«В качестве оружия «Ласточка» вполне может использовать, например, 43-мм гранаты от гранатомета ГМ-94, которые можно применить для удара с воздуха. В номенклатуре этих гранат есть и кумулятивные боеприпасы ВКО-25, способные пробивать броню танка. При отвесном пикировании они легко пробьют верхнюю часть башни или гарантированно уничтожат моторный отсек. Против пехоты могут использоваться осколочные и термобарические ВОГ-25. Вероятно, что сейчас в ходе применения БЛА «Ласточка» был использован комбинированный вариант нанесения удара по позициям ВСУ», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке Владимир Попов.

В свою очередь, военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин отметил, что «Ласточка» может работать в тандеме с более крупным БЛА – «Иноходцем».

«Если вспомнить первое появление дрона «Ласточка» на учениях, то он действовал там в тандеме с ударным беспилотником «Иноходец», – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин. – Могу предположить, что и сейчас на Украине они работают вместе, применяясь по разного рода целям. Известный еще как «Орион», «Иноходец» обладает большим потенциалом, как ударным, так и разведывательным, у него и высота полета выше. Он может давать целеуказания для «Ласточки» и подсказывать через пункт управления места нанесения ударов. Точно также «Ласточка», обнаружив цели, которые сама уничтожить не может, способна навести на них более крупные БЛА».

Шурыгин напомнил, что подобная тактика работы в паре отрабатывается сейчас с истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелыми перспективными беспилотниками С-70 «Охотник».

«Небольшие размеры «Ласточки» дают ей преимущество в незаметности, но лишают возможности использования более тяжелых вооружений. При этом и задачи этого дрона заключаются в возможности боевого применения на передовой. Подобные малоразмерные беспилотники используются в групповом применении и способны обрушить с неба большое количество гранат разного вида. Из БЛА подобного класса именно «Ласточки» стали первыми дронами, способными не просто вести разведку местности и корректировать огонь артиллерии и ракетных систем, но и наносить прицельные удары в случае в случае необходимости», – считает военный эксперт Сергей Белоусов.