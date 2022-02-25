«Чтобы не промывали мозги»: ликвидирован штаб «фабрики троллей» ВСУ

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Донбасса, подчеркнув, что ее цель – защита людей, и в планы России не входит оккупация Украины.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать силой», – заявил Путин в своем телеобращении.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные, по итогам первого дня, уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и базу ВМС в Очакове. Также уничтожено 18 радиолокационных станций (РЛС) зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук- М1», сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».

По данным ряда российских СМИ, среди прочего был уничтожен штаб 72-го Центра информационно-психологических операций. Он был создан еще 2004 году в Севастополе, после 2014 года был передислоцирован в Бровары под Киевом.

«В условиях проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины указанный центр – легитимная военная цель. Это подразделение ВСУ занималось осуществлением киберопераций против России, различного рода мероприятий по дезинформации. Было принято абсолютно логичное четкое решение о выведении этого центра из строя, что и было осуществлено использованием ударов высокоточного российского оружия. На Украине есть несколько подобных подразделений в структурах и Главного управления разведки Минобороны, СБУ и МВД. В зависимости от ситуации, вероятно, будут приниматься решения по пресечению деятельности указанных структур со стороны российского военного руководства», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная Оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По словам бывшего начальника 4-го управления Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ , контр-адмирала Михаила Чекмасова, 72-й Центр занимался «обработкой мозгов» граждан Украины и России и «формированием выгодного украинскому правительству негативного отношения к России».

«Такие структуры в любой армии содержатся не просто так. Это организация для работы с мозгами, особенно через интернет. Подобные объекты в случае ведения боевых действий «подлежат закрытию» первыми, чтобы они не зомбировали и чтобы не промывали мозги», – сказал Чекмасов.

По данным украинских СМИ, центр занимался психологическими и информационными операциями в Донбассе. Так, издание СТРАНA.UA со ссылкой на источники в Генштабе Украины сообщала, что «в 2019-2020 центр придумывал сообщения о гибели мирных жителей в результате обстрелов со строены ДНР и ЛНР». Портал LB.ua, ссылаясь на неназванные «высокопоставленные источники», писал об «информационной спецоперации», которая привела к «конфликту в руководстве ДНР»

Политолог, военный эксперт Валерий Волков утверждает, что Центр «выполнял функцию главной фабрики троллей украинской армии». «Фейки, которые они запускали. были направленны не только против ДНР и ЛНР, но и против России», – утверждает Волков.

В 2018 году Telegram-канале «Майор и генерал» сообщил, что дезинформацию о «сотнях трупов» после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» в Кузбассе якобы также запустил 72-й Центр. По данным «Крымской газеты», Центр «запускал фейки о коррупции и национальных трениях в Крыму».

«Оснащением этого Центра и подготовкой его специалистов занимались США и Британия. Это непростая организация. Как появляется фейк: пишется сообщение, программа дублирует его от лица множества ненастоящих аккаунтов и закидывает в сеть. Работают и реальные люди, и боты. Сообщение о минировании нескольких зданий в ДНР недавно, кстати, тоже распространял этот центр», – сказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«Такие центры – первостепенная цель для уничтожения, потому что сейчас информационная война имеет не меньшее значение, чем реальная. Иногда сейчас важнее объявить о своей победе, чем действительно ее одержать. Чтобы Украина не сообщала о чудовищных потерях российской армии, которых нет в реальности, чтобы не сеяла иную дезинформацию, этот Центр был логично выбран мишенью»,

– заключил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.