«Вы же сами слышите, стрельбы нет. Нет стрельбы! Снаряды не разрываются»

События в Донбассе развиваются стремительно. Сегодня Донецк проснулся от ракетного гула, который впервые не угрожал жителям города. Это начиналась российская спецоперация на Украине, и с пяти утра сообщения о точечных ударах по объектам украинской военной инфраструктуры приходили одно за одним. Корреспондент «Газеты.Ru» поговорил с жителями Донецка и военнослужащими ДНР.

«В Донецке сегодня впервые за долгое время была спокойная ночь. Слышно было только движение на фронте. Донецк приветствует операцию по денацификации Украины. Самое главное, чтобы как можно меньше было жертв. Минобороны России сообщило, что работают точечными ударами и исключительно по объектам военной инфраструктуры. Мы рады признанию, мы рады этой спецоперации, этому сильному и взвешенному решению со стороны президента», – рассказал «Газете.Ru» заместитель командира батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Семенов.

close 100% Заместитель командира батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Семенов Кристина Мельникова

Дончане выходят на работу, в магазины, выгуливают собак и навещают близких, по городу ездят машины коммунальщиков, которые убирают город. Большинство людей не эвакуировались из Донецка.

На стенах зданий обновлены надписи «убежище», появившиеся здесь еще в 2014 году, двери в подвалы домов, где можно укрываться от артобстрелов, открыты, на окнах в центре города после бомбардировок последних недель появились свежие перекрещивающиеся ленты – раньше такие были в основном в прифронтовых районах. По всему Донецку развешаны мобилизационные плакаты, призывающие вступать в ряды Народной милиции ДНР и убеждающие людей в непременной победе. «Победили в 1943, победим и сейчас», – гласит один из лозунгов.

В городе стало намного тише, окраины перестали подвергать таким массированным и жестким обстрелам, каким их подвергали украинские военные все эти годы.

«Думаю, что теперь настанет мир. Все на это надеются, нет ни одного человека, который воспринял бы наше признание отрицательно. По крайней мере я среди своих многочисленных знакомых, коллег, друзей и соседей таких не знаю. Восемь лет мы выживали под постоянными бомбежками. Я вот, например, живу на Путиловке, это прифронтовой район Донецка, всю войну, с 14 года я никуда не выезжала. Я хорошо помню, как летели снаряды, украинские «Точки-У», мы воочию видели эти разрывающиеся и неразрывающиеся снаряды. Страха натерпелись. Надеемся, что теперь война наконец-то закончится», – говорит пенсионерка Алла Георгиевна.

close 100% Центр Донецка Кристина Мельникова

Она рассказала, что, слушая выступление Путина о признании Донбасса, в их семье поначалу не могли поверить своим ушам. «Шампанское мы в тот день не пили, потому что у меня диабет, и мне нельзя, но тортик все равно купили по такому поводу», – говорит женщина.

Супругов Александра Ивановича и Юлию Никифоровну я встречаю на бульваре Шевченко, который донецкие активисты предлагают переименовать в бульвар Русского ополчения. Они говорят, что признание – «самое счастливое и хорошее событие, случившееся в их жизни за последние восемь лет».

«Вы же сами слышите стрельбы нет. Нет стрельбы! Снаряды не разрывается, о чем это говорит? Что у людей наступает мир, а если будет мир, будет работа, деньги, счастье, будут дети рождаться под мирным небом! Мы никуда отсюда не уезжали, мы ждали этого восемь лет и знали, что наконец дождемся. И все ждали, сразу после признания люди пускали фейерверки», – вспоминает Александр Иванович.

«Я в окно кричала «Ура!», – говорит Юлия Никифоровна.

Оправданной они считают и начавшуюся военную операцию, поскольку убеждены в том, что если оставить безнаказанными тех людей в Киеве, что в свое время развязали войну на Донбассе, организовали репрессии внутри Украины, убийства людей в Одессе – все это может повториться заново.

«Операция оправдана, на договоренности они не идут, и иными способами их усмирить нельзя. Столько мы пережили горя за это время, столько бомбежек. У нас даже во дворе разрывались снаряды, а мы прятались по подвалам. Тем более там же тоже люди живут, которые относятся положительно к русскому языку, к России, которых сажают в тюрьмы за эти взгляды, даже просто за призывы не трогать Донбасс. Все было сделано правильно. Дай бог здоровья Путину», – утверждает Александр Иванович.

close 100% Жители Донецка, супруги Александр Иванович и Юлия Никифоровна Кристина Мельникова

Дончанка Ольга Александровна ответила, что положительно относится к признанию. «Сколько можно терпеть уже мучения эти все. Теперь кто-то там кричит, что по ним стреляют, а о нас кто-то думал все эти 8 лет? Надо было как-то решать эту проблему. Дипломатическим путем никто не хотел, ни к чему это все эти годы не приводило», – говорит женщина.

Несмотря на канонаду, на улицах Донецка много детей – здесь уже привыкли к звукам войны, тем более теперь, когда армия ДНР на линии разграничения пошла в атаку, отодвигая противника все дальше от города.

На улицах много военных ДНР. Они пьют кофе возле кофеен, слушают громовые раскаты отдаленных боев. Один из них – доброволец из Цхинвала Аслан Бесаев с позывным «Бес».

«Это лучшее событие за последние восемь лет. Я служу с самого начала 2014 года, я приехал, потому что русские и осетины – братские народы. И к тому же все то, что переживал Донбасс, было нам знакомо, мы тоже все это уже проходили, мы знали что такое, когда людям, обычному гражданскому населению не дают жить. Владимиру Владимировичу Путину спасибо, что он так близко принял беду Донбасса. Мы и от Осетии и от Донбасса благодарны России и ее народу. И как помогали, так и будем помогать по мере возможностей», – рассказывает он.

close 100% Доброволец из Цхинвала Аслан Бесаев, позывной «Бес» Кристина Мельникова

Аслан Бесаев рассказал, что за годы войны потерял очень много боевых товарищей, и теперь можно утверждать, что «их жертва не была напрасной».

«Погибших я могу перечислять очень долго, я не люблю афишировать этого, но погибло очень много людей, и за каждого первого из них можно сказать, что он погиб достойно», – сказал он.