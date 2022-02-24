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Армия

Третий раз за месяц: в США обновили дату «нападения» России

Newsweek: Белый дом предупредил Зеленского о вторжении России в течение 48 часов

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Global Look Press
В Белом доме считают, что Россия «нападет» на Украину в ближайшие двое суток, сообщил источник Newsweek в американской разведке. Эта информация якобы передана главе Украины Владимиру Зеленскому. Источник в Пентагоне в свою очередь сообщил изданию, что Россия будет использовать разные виды оружия, в том числе крылатые ракеты. Ранее западные СМИ называли датами вторжения 16 и 20 февраля.

Белый дом сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что есть высокая вероятность «нападения» России в ближайшие двое суток. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в разведке США.

«Кроме того ,сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом», – добавил представитель администрации президента США.

Со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, издание сообщило, что информацию о «вторжении» получили в Киеве, причем уже в третий раз за месяц. «Путин не может дольше держать так много войск в полевых условиях», – считает собеседник Newsweek.

Представитель американской разведки рассказал американскому журналу об оценке Пентагоном «вторжения». Якобы оборонное ведомство Соединенных Штатов считает, что по Украине будут нанесены авиаудары, запущены крылатые ракеты, а также приведут в действие наземную технику.

Данные об ожидании американскими военными «комплексного вторжения» подтвердил второй представитель разведки США.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что

«вторжение» якобы начнется не только со стороны Донбасса, «куда в понедельник были отправлены дополнительные российские подразделения, которых Москва называет «миротворцами», но и со стороны Белоруссии, «где российские войска недавно провели совместные учения со своим союзником», – для «нападения на Киев».

Еще один неназванный собеседник СМИ уверен, что «операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью». Но оба чиновника подчеркнули, что Москва может менять «планы» в зависимости от развития событий.

После того как журнал Newsweek узнал об оценках Пентагона, «внезапно отключились веб-сайты Министерства обороны Украины, Министерства иностранных дел и других учреждений». Это, как считают американские журналисты, «сигнализировало о потенциальной широкомасштабной кибератаке».

Newsweek напомнил, что американские власти уже в течение нескольких недель предупреждают о возможных «вторжениях» со стороны России «на фоне беспрецедентного наращивания военной мощи у границ Украины».

»[Американский президент Джо] Байден заявил в пятницу, что он «убежден», что [его российский коллега Владимир] Путин уже принял решение сделать это, хотя он отметил, что «дипломатия всегда возможна», – отметили авторы статьи в Newsweek.

Вторжение, которого не было

Первой датой «вторжения» западные СМИ назначили 16 февраля. Об этом, в частности, писало издание Politico со ссылкой на источники. В материале говорилось, что якобы Байден озвучил эту дату на встрече с политиками из Европы. Британский таблоид The Sun даже уточнил время – 4 утра по московскому времени.

Украинские власти потребовали достоверного подтверждения информации. По данным оборонного ведомства Украины, на тот момент не было признаков скорого нападения России. Во время обращения к нации Зеленский объявил новый праздник 16 февраля – День единения вместо «дня нападения».

Позднее газета Politico назвала новую дату вторжения — 20 февраля. Но и эта версия оказалась несостоятельной.

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