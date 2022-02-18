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Россияне оценили рост цен на продукты фразой «товары по акции просто сметают под ноль»

Пользователи соцсетей расстроились из-за дальнейшего уменьшения упаковок в российских магазинах

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российские пользователи соцсети Twitter активно обсуждают информацию о дальнейшем уменьшении упаковок товаров с целью сдерживания роста цен. Многие в комментариях расстроились в связи с происходящим и вспомнили, что «оптимизация упаковки» началась еще несколько лет назад, но не в таких масштабах.

«Уже лет 5 как», — написал pieadox. С ним согласился другой пользователь и привел пример, что молоко давно продается не по 1 литру, а примерно по 900мл. «Оптимизация упаковки» в голос с новояза», — отметил DecemberWh. AleksandrIllich согласился, что уменьшение упаковок происходит «давно уже». «Вот допустим 1кг гречки, уже давно равен 800», — добавил он.

Пользовательница sovkovatophobia в комментариях к постам написала фразу, что «только почему-то цены все равно растут и растут». С ней согласен и great_laziness. «Что-то прям стремно смотреть на то, как ценники на продукты растут, товары по акции просто сметают под ноль, а упаковки становятся меньше», — оценил он ситуацию в магазинах.

Ранее вышла статья, в которой сообщалось, что российские производители стали сокращать размер и вес товара для сохранения стоимости. Отмечалось, что объем растворимого кофе снизился до 85 г, питьевых йогуртов «Активиа» — до 260 г, макароны «Макфа» теперь в упаковке по 400 грамм, а банка пива Heineken — объемом 0,43 л.

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