Минцифры сообщило об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»

Служба поддержки портала «Госуслуги» усилила защиту аккаунтов своих пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники представляются сотрудниками «Госуслуг» и предлагают своим потенциальным жертвам привязать QR-код к странице на портале, в итоге получая доступ к их аккаунтам.

«Минцифры напоминает, что сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде рассказали о мошеннических действиях с аккаунтами пользователей портала «Госуслуги».