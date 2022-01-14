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Суд арестовал одного из предполагаемых хакеров, распространявших вирусы-вымогатели

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 13 марта одного из участников группы хакеров REvil, которые рассылали вирусы для вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

По ее словам, арестованный подозревается в совершении преступления по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы и штрафа в размере до 1 млн рублей.

14 января ФСБ задержала группу хакеров, которая рассылала вирусы для вымогательства денег. У 14 членов группировки хакеров REvil были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, которые были приобретены на украденные деньги.

По данным СМИ, одним из хакеров задержанной ФСБ группировки REvil является 33-летний выпускник МГТУ Станкин по имени Роман Муромский.

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