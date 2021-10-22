Хакеры выставили на продажу в даркнете данные об автовладельцах Москвы

В даркнете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Московской области, в которой указаны марка автомобиля, имя владельца и его телефон. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из продавцов.

По данным газеты, архив из 50 млн строк оценили в 800$. Данные разместили на одном из форумов, который специализируется на реализации утечек информации.

Издание связалось с одним из продавцов слитой базы. По его словам, в ней содержатся данные с 2006 по 2019 год. В качеств бонуса предлагается файл с данными за 2020 год. В образце записей, который предоставил продавец, содержится информация о марке и модели автомобиля, его регистрационный и VIN-номер, дата постановки на учет, мощность двигателя, фамилия и имя владельца, дата его рождения, а также номер телефона.

Источник издания предположил, что утечка могла произойти на уровне регионов, так как сегодня данные об автовладельцах централизованно хранятся в Федеральной информационной системе ГИБДД, но раньше каждый регион хранил их в собственной базе. По его мнению, до 2020 года Москва и Московская область могли выгружать данные сразу в две системы, а затем стали пользоваться только федеральной.

Ранее сообщалось, что хакеры из России опубликовали в даркнете доступ к данным более одного миллиона кредитных карт.