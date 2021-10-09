Facebook и Instagram сообщили о восстановлении работы после очередного сбоя

В официальном Twitter-аккаунте компании Instagram появилось сообщение об устранении проблем после нового сбоя.

«Все проблемы были исправлены, и теперь все должно быть в норме. Спасибо за терпение», — написали представители соцсети.

Такое же заявление появилось в аккаунте компании Facebook.

Ранее очередной сбой в работе Instagram был зарегистрирован по всему миру. 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 17% жалуются на работу сайта, еще 18% не могут подключиться к серверу.

Пользователи также наблюдают неполадки в социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.