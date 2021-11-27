Сравниваем смартфоны Samsung Galaxy A52, Xiaomi Poco F3 и Realme GT Neo2

Современный рынок смартфонов до 35 тысяч рублей — исключительно компромиссные решения, без явных достоинств флагманов и без пугающих недостатков бюджетных устройств. «Газета.Ru» провела обзор-сравнение сразу трех моделей в этом сегменте — Samsung Galaxy A52, Poco F3 и Realme GT Neo2, чтобы выяснить, какой из них лучше — за свою цену, конечно.

Комплект

Комплект поставки трех смартфонов идентичен — в каждой коробке есть непосредственно сам смартфон, документация, скрепка для извлечения SIM-лотка, шнурок USB Type-C и зарядный блок. В A52 он слабее заявленной поддерживаемой быстрой зарядки. Кроме того, владельцам южнокорейского девайса не выдали защитный чехол — на первое время он бы пригодился.

В коробку с Poco F3 кладут чуть больше — там можно найти переходник Type-C на аудиоразъем 3,5 мм.

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Дизайн

Самым блеклым в этой тройке может показаться Samsung Galaxy A52 – рамка выполнена из глянцевого пластика, спинка — из матового, который чем-то напоминает софт-тач. Экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Вес смартфона составил 189 г. Samsung Galaxy A52 получил аудиовыход 3,5 мм, остальные — нет.

Смартфон также может похвастаться тем, что он не боится погружения в воду и защищен по стандарту IP67, благодаря чему его можно погружать в пресную воду на глубину метра до 30 минут.

Poco F3 тоже не боится воды, точнее брызг – он защищен по стандарту IP53. Стекло спереди и сзади — Gorilla Glass 5, но рамка — пластиковая. Задняя крышка Poco F3 (как минимум в черном цвете) глянцевая, почти зеркальная, из-за чего пользоваться смартфоном без чехла невозможно – он моментально собирает отпечатки. Вес F3 – 196 г.

Экран Realme GT Neo2 прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Тактильно материалы спинки и рамки похожи на стекло и алюминий, однако, судя по описанию зарубежных порталов, это все-таки пластик. При этом смартфон весит 200 г. Компания не заявляла о какой-либо защите GT Neo2 от воды и пыли.

Несмотря на то, что Realme GT Neo2 с виду кажется дорогим устройством, пластик на задней крышке эти домыслы разрушает. Тактильно самым дорогим ощущается Poco F3. Маленький вырез и хорошая защита от пыли и брызг воды выводит его в лидеры по части внешнего вида.

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Экран

Galaxy A52 получил среднего качества 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ с поддержкой частоты обновления 90 Гц и заявленной яркостью 800 нит. Этой яркости более чем достаточно для комфортного использования.

В Poco F3 и Realme GT Neo2 установлены идентичные дисплеи – это AMOLED-матрица Samsung E4 с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Экраны обоих гаджетов яркие и выдают красочную картинку.

Частота дискретизации сенсорного слоя в Poco F3 равна 360 Гц, в то время как у Realme это 600 Гц. Samsung о высокой частоте обновления сенсорного слоя не заявляла, и при сравнении это сильно заметно.

Частота обновления изображения позволяет дисплею показывать большее количество кадров, из-за чего картинка воспринимается более плавной, создавая ощущение, что смартфон работает шустрее. Частота дискретизации сенсорного слоя отвечает за отзывчивость дисплея на касания — чем она выше, тем быстрее и точнее воспринимается любое касание.

В GT Neo2 дисплей немного меньше – 6,62 дюйма против 6,67 дюйма в Poco F3. Вырез под фронтальную камеру в Realme заметно больше, чем у A52 и F3.

Выделить можно дисплей Realme GT Neo2. Несмотря на то, что у него большой вырез под камеру, он единственный предлагает использование адаптивной частоты обновления – от 30 до 120 Гц в зависимости от того, что отображает дисплей, что хорошо сказывается на автономности. Отклик сенсора дает пользователю явное преимущество в онлайн-играх.

Оболочка

Samsung Galaxy A52 поставляется с установленным Android 11 и оболочкой One UI 3.1. Фирменный интерфейс южнокорейской компании за последние годы заметно изменился в лучшую сторону. Несмотря на то, что это не сильно нагруженная и плавно работающая оболочка, в обозреваемом смартфоне она работает с небольшими лагами — устройство нередко «задумывается» перед каким-либо действием. Особенно это заметно во время включенного режима повышенной частоты обновления изображения.

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Poco – суббренд Xiaomi, поэтому модель F3 работает на базе Android 11 с фирменной оболочкой MIUI. В отличие от других смартфонов китайского конгломерата, в качестве рабочего стола тут установлен непривычный для пользователя Poco Launcher.

В случае смены рабочего лончера на сторонний, перестает работать управление жестами – навигация будет осуществляться при помощи наэкранных кнопок «домой», «назад» и «смены приложения». По неизвестным причинам Xiaomi запрещает использование навигационных жестов при установке сторонних лончеров.

Кроме того, MIUI из-за большого числа работающих на ней устройств слабо оптимизирована — нередко случаются «вылеты» приложений, случайные ошибки и подвисания. А еще в Poco F3 нет датчика приближения и не всегда нормально работает виртуальный – дисплей может включиться при телефонном разговоре в самый неподходящий момент. Экран выключается, когда человек подносит девайс к уху, но есть особенность — голова не должна быть наклонена.

GT Neo2 поставляется с предустановленным Android 11 и Realme UI 2.0 – это одна из самых стабильных и оптимизированных оболочек, которая сильно напоминает так называемый «голый Android» (как в Google Pixel). За время тестирования GT Neo2 ни разу не зависал и самостоятельно не закрывал приложения.

Производительность

Samsung Galaxy A52 работает на базе бюджетного чипа Qualcomm Snapdragon 720G, представленного в январе 2020 года. Уже через два месяца этому процессору исполнится два года. Это объясняет, почему смартфон по сравнению с другими обозреваемыми гаджетами выглядит слабовато. В любом случае А52 предлагает характеристики, которых будет достаточно для выполнения повседневных задач и нетребовательных игр, но надеяться на что-то большее не получится.

Poco F3 и Realme GT Neo2 получили идентичное железо – Snapdragon 870, его вполне хватит для повседневных задач. Работу над оптимизацией и охлаждением чипа бренды выполнили выполнены по-разному. Poco F3 при длительных нагрузках сбрасывает яркость и ощутимо нагревается, что не встречалось при аналогичном сценарии в GT Neo2.

По результатам бенчмарков самым производительным и стабильным из трех обозреваемых смартфонов является Realme GT Neo2. Стоит отметить, что процессор Galaxy A52, несмотря на недостаточную производительность, в плане стабильности проявил себя лучше Snapdragon 870, который установлен в Poco F3 – он не перегревается и не сбрасывает частоту.

Камеры

В Samsung Galaxy A52 всего пять камер – четыре сзади и одна спереди. Основная — на 64 Мп, ультраширокоугольная — на 12 Мп, макромодуль на 5 Мп и датчик глубины 5 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп. Основная камера также получила оптическую стабилизацию (OIS), благодаря чему снимки с рук должны получаться менее смазанными, а на видео тряска должна быть менее заметна.

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Несмотря на внушительные цифры и наличие OIS, качество фото и видеосъемки основной камеры все же уступает конкурентам. Но хочется выделить 12 Мп сенсор – снимки на широкий угол получились достаточно детализированными. Особенно хорошо проявил себя ночной режим, хоть и снимает заметно дольше остальных.

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Poco F3 получил основную 48 Мп камеру, 8 Мп сверхширокоугольный модуль и 5 Мп макро. Фронтальная камера представлена 20 Мп сенсором. Стоит выделить основную камеру и макро – они лучшие среди трех обозреваемых смартфонов. Камера F3 единственная предлагает съемку видео при 60 кадрах в секунду — причем как на основную, так и на фронтальную камеру в разрешении FullHD.

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Realme GT Neo2 оснащен 64 Мп основным модулем, 8 Мп ультраширокоугольным и 2 Мп макро модулем. Камера для селфи тут на 16 Мп. Несмотря на высокое разрешение, основная камера смартфона может показаться немного лучше, чем в A52, и немного не достающей до уровня Poco.

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Аккумулятор

Samsung Galaxy A52 получил аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки до 25 Вт, но в комплекте со смартфоном идет зарядка меньшей мощности – всего на 15 Вт. С ним A52 заряжается ровно два часа, при использовании 25-ваттной зарядки 50% заполняется за 30 минут. При этом телефона хватает на 9 часов безотрывного и активного использования. Для среднестатистического пользователя, использующего гаджеты исключительно для звонков и непродолжительного общения в соцсетях его хватит надолго.

Poco F3 в свою очередь может похвастаться аккумулятором на 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, при которой смартфон способен зарядиться от 0 до 100% за 52 минуты. Зарядное устройство на 33 Вт есть в комплекте. Смартфона при активном использовании с включенной функцией 120 Гц хватает на восемь с половиной часов. Этого так же достаточно на день использования.

Realme GT Neo2 получил аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 65 Вт, которая также поставляется вместе со смартфоном. Он заряжается за 36 минут и способен проработать до девяти часов.

В этой позиции выделяется смартфон Realme GT Neo2 – несмотря на то что Poco F3 и GT Neo2 не сильно отличаются по расходу аккумулятора, скорость восполнения зарядки заметна.

Выводы

Несмотря на то, что во многих позициях выделяется Realme GT Neo2, назвать его лучшим за свою цену нельзя — по одной лишь причине. На момент публикации обзора смартфон предлагается по цене от 36 тысяч в официальной рознице. При этом он доступен в официальном глобальном магазине Realme за 28 тыс. руб. — можно подождать и купить. А вот брать по рекомендованной в России цене — вариант сомнительный, учитывая, что на рынке есть практически идентичный ему смартфон — Poco F3.

Смартфон Poco немного уступает GT Neo2 по части производительности и оптимизации, но в чем-то и обходит — по влагозащите, возможностям камеры и цене. В официальной продаже он доступен по цене от 28 тыс. руб., в некоторых интернет-магазинах его можно взять и дешевле.

При сравнении с Realme и Poco модель от Samsung сильно им уступает. За 29 тыс. руб. Galaxy A52 предлагает устаревший и слабый процессор, и с флагманскими чипами, которые установлены у обозреваемых конкурентов, он не идет ни в какое сравнение. При этом качество экрана и пластиковый корпус выдают, что этот смартфон — даже не субфлагман, а полноценный среднебюджетный вариант.