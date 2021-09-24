В России возник дефицит на многие версии iPhone 13

Во всем мире, включая Россию, стартовали продажи iPhone 13. Apple уже выступила с заявлением, что некоторые модели смартфонов являются дефицитными, и многим россиянам, решившим купить новинку, придется подождать — в зависимости от выбранной модели ожидание может продлиться от двух до шести недель. Насколько все плохо с российскими поставками и какие модели не найти — в материале «Газеты.Ru».

«Apple не справляется с поставками»

В пятницу, 24 сентября, в России начались продажи смартфонов серии iPhone 13. Накануне стало известно, что в Москве начали продавать места в очереди за новинками. И некоторые модели iPhone 13 оказалось невозможно в крупнейших сетевых магазинах электроники страны. Причем речь идет о самых дорогих моделях iPhone 13 Pro на 512 ГБ и 1 ТБ, которые стоят от 130 и 150 тыс. руб. соответственно, и iPhone 13 Pro Max на 512 ГБ и 1 ТБ, которые стоят еще больше — от 140 и 160 тыс. руб. соответственно.

В сообществе магазина «Ситилинк» в социальной сети «ВКонтакте» корреспонденту «Газеты.Ru» заявили, что оформить заказ на iPhone 13 и iPhone 13 Pro с хранилищем на 1 ТБ не представляется возможным.

«Фирма-производитель не предоставляет нам информации о сроках поставок своих товаров, в том числе интересующих вас моделей, в ближайших поставках их нет», — заявил представитель компании.

При попытке заказа смартфона по общему телефону магазина оператор заявил о том, что «есть только iPhone 13 Pro 256 ГБ цвета «Небесно-голубой», но вряд ли он будет в наличии, так как в очереди стоят люди, совершившие предзаказ».

Оператор также добавил, что iPhone 13 на 128 ГБ был в наличии, но буквально за несколько секунд пропал.

«Что будет на выходных — я вам сказать не смогу», — ответили в колл-центре «Ситилинк» на вопрос о доступности смартфонов в выходные.

На момент написания заметки в интернет-магазине «Ситилинк» доступны только iPhone 13 mini на 128 и 256 ГБ, а также iPhone 13 на 128 ГБ. Остальные модели отмечены как недоступные или доступные по полной предоплате, например, iPhone 13 Pro Max, стоимость которого начинается от 110 тыс. руб за версию с 128 ГБ.

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В магазине «М.Видео» оператор ответил, что iPhone 13 «поступили сегодня, но не факт, что остались», и добавил, что доступна покупка только одного смартфона в одни руки.

На сайте магазина доступны все модели для покупки, но не во всех конфигурациях.

Так, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max недоступны с объемом памяти 512 ГБ или 1 ТБ.

При этом iPhone 13 Pro Max все еще можно купить в версиях на 128 и 256 ГБ. В то же время iPhone 13 и 13 mini доступны во всех имеющихся конфигурациях от 128 до 512 ГБ.

Операторы магазина DNS заявляют, что iPhone 13 Pro доступен только с хранилищем на 256 ГБ и только в трех магазинах Московской области (Жуковский, Наро-Фоминск и Ногинск) с возможностью доставки в Москву, которая займет не менее трех дней. Базовая модель iPhone 13 доступна для покупки в восьми магазинах Москвы. Причиной дефицита некоторых моделей в компании назвали тот факт, что Apple «не справляется с поставками».

В то же время на сайте DNS все модели линейки iPhone 13 доступны в некоторых цветах только лишь в конфигурации 128 или 256 ГБ.

В интернет-магазине «Плеер.Ру» заявили, что купить iPhone 13 у них пока невозможно — трубки им еще не поступали, с датой начала продаж в магазине сориентировать с датой поставок.

Искусственный дефицит

Партии поставок iPhone 13 изначально были не очень большими, заявил «Газете.Ru» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Рынок смартфонов сильно насыщен в России, и новые модели продаются хуже, чем раньше. Меньший объем поставок позволяет создать иллюзию спроса на телефоны. В других странах ситуация может отличаться. Например, в Китае объем предзаказов на новые смартфоны превышает прошлый год на 30-40%. Стабилизацию спроса и предложения в России можно ожидать к декабрю-январю», — сообщил Меркулов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Газете.Ru», что происходящее — искусственно созданный дефицит предложения со стороны Apple, который повторяется из года в год. Он отметил, что поставки iPhone в этом году немного меньше, чем в прошлом, а iPad mini вовсе купить невозможно — срок ожидания составляет несколько недель.

«Понятно, что лояльная аудитория, люди с деньгами искали версии на 1 ТБ. Учитывая, что это не массовые версии — их нет нигде, все проданы. Прошелся по Тверской до обеда — ажиотажа как такового нет, очередей особо нет. Но из-за того, что первые партии поступили в среду, развести их по стране не успели. Поэтому в регионах не очень много новинок», — заключил эксперт.