В России начались продажи самого дорогого iPhone в истории

В Москве образовались традиционные очереди из желающих приобрести новинку в числе первых. Кто-то пришел, чтобы купить новый смартфон от Apple по причине его дефицита (может не хватить), а кто-то — чтобы продать место в очереди на покупку.
При этом запасы некоторых моделей iPhone 13 уже закончились. Среди них iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 512 ГБ и 1 ТБ, которые предлагались по цене от 130 до 160 тыс. руб. Компания Apple уже заявила, что россиянам, желающим купить недоступные на данный момент модели, придется подождать от двух до шести недель.
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