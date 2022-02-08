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Британский магазин обвинили в сексизме из-за надписей на детской одежде

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Primark

Сеть магазинов Prikmark раскритиковали в социальных сетях за новую линейку для детей, которую многие сочли сексистской. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на кофтах для девочек появились принты с надписями «улыбайся, и чувствуй себя счастливо» и «сверкай каждый день» в то время, как в ассортименте, предназначенном для мальчиков, надписи были такие, как «никогда не сдавайся» или «будь готов к настоящим приключениям».

«Эта неосознанная предвзятость повсюду! Я провела все свое детство, выступая против традиционных «девчачьих штучек», а сейчас мне 43! Я не могу поверить, что с тех самых пор ничего не поменялось», — написала одна из возмущенных пользовательниц сети.

«Послание маленьким девочкам: Будьте услужливыми и пассивными! Всегда думайте о других! Наденьте приятное, улыбающееся лицо, потому что это ваша работа в этом мире», — сообщается в другом комментарии.

Ранее в сексизме обвинили научное издание Lancet за фразу «тела с вагиной».

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