Типы женской фигуры: можно ли из «яблока» сделать «песочные часы»?

Какие бывают типы фигуры
Тип фигуры — это особенность телосложения, основанная на соотношении пропорций разных частей тела: плеч, груди, талии, бедер. У большинства людей силуэт не является константой: сегодня вы видите в зеркале «грушу», а завтра — «песочные часы», потому что на фигуру влияет и вес, и осанка, и одежда. Важно понимать свою предрасположенность к тому или иному типу фигуры, чтобы выбирать фасон, длину и вырезы без мучительных примерок.
- «Песочные часы»
Такой силуэт любит вещи, которые повторяют его природные изгибы. Платья-футляры и миди с мягким прилеганием подчеркивают линию талии, жакеты с вытачками сидят «как с иголочки», джинсы средней или высокой посадки держат пропорции. Если хочется добавить структуры, выбирайте пиджак с умеренной линией плеч и длиной чуть выше середины бедра — он сделает акцент на талии и не утяжелит низ. Секрет «песочных часов» прост: не прятать талию без причины и избегать мешковатых форм, которые делают силуэт бесформенным.
Ким Кардашьян
- «Груша» (треугольник)
Главная задача для «груши» — уравновесить верх и низ, подчеркнув сильные стороны. Помогают структурные плечи, рубашки с открытой линией ключиц, ворот «лодочка», светлый верх и более темный низ. Юбки А-силуэта и струящиеся платья миди красиво обтекают линию бедер, а высокая посадка брюк «цепляет» талию и вытягивает вертикаль. Лучше избегать лишнего объема в области бедер и карманов, если не хочется добавлять ширину. Внимание сместите на лицо, плечи и талию.
Бейонсе
- «Яблоко» (овал)
Силуэт раскрывается, когда вы создаете вертикали и переносите акценты выше или ниже талии. V-вырез визуально удлиняет шею, длинные кардиганы и пальто с четкими бортами рисуют «коридор» роста, платье-рубашка с мягким поясом фиксирует линию под грудью и придает легкость. Джинсы прямого кроя с посадкой чуть выше средней дружат с таким типом, а слишком жесткие пояса на «географической» талии — нет, они лишь делят силуэт пополам.
Риз УизерспунKylie Cooper/Reuters
- «Прямоугольник» (банан)
Здесь цель — придумать рельеф: талия «создается» кроем и фактурой. Платья с запахом, топы с драпировкой, пиджаки с вытачками и юбки с легким клешем добавляют изгибы там, где их не хватает. Контраст материалов тоже работает: мягкий трикотаж в паре с плотным денимом дает ощущение формы, а пояс на талии завершает рисунок. Если хочется чуть больше динамики, добавьте плечам небольшой структуры, а в зоне бедер — легкое расширение к низу.
ЗендеяEvan Agostini/AP
- «Перевернутый треугольник»
При таком типе фигуры баланс достигается, когда вы «разгружаете» плечи и «усиливаете» низ. Глубокие V-вырезы и свободные рукава уменьшают визуальный вес верха, а юбки и брюки с объемом — клеш, палаццо, карго с аккуратными карманами — добавляют устойчивости низу. Хорошо работают однотонные спокойные верха и более активные фактуры или цвета на нижней половине. Слишком массивные подплечники и вырез «лодочка» внизу лучше оставить для редких случаев.
Анджелина ДжолиJavier Rojas/Global Look Press
Если у вас смешанный тип
Иногда плечи и бедра почти равны, но талия «читается» только в определенной одежде; иногда верх и низ «спорят» из-за осанки или обуви. В таких ситуациях смотрите на приоритет: что хочется подчеркнуть сегодня — талию, ноги, ключицы. Подбирайте крой и линию под одну цель. Чем яснее вы формулируете задачу, тем проще собрать образ, который работает именно на вас.
Как определить свой тип фигуры: зеркальный тест, замеры и фото
Шаг 1. Подготовка. Наденьте обтягивающий топ и леггинсы, снимите украшения, расправьте плечи, встаньте ровно перед большим зеркалом при хорошем освещении. Волосы лучше убрать в хвост или пучок. Сделайте пару вдохов, расслабьте живот, выпрямите спину. Так вы увидите реальную геометрию тела, а не случайную позу.
Шаг 2. Быстрый «зеркальный тест». Посмотрите на три зоны: плечи и грудь, талию, бедра. Куда взгляд тянется в первую секунду. Если сразу видна талия, значит она выражена. Если низ кажется «тяжелее» верха, это наводка на «грушу». Если верх кажется шире низа, ваш тип ближе к «перевернутому треугольнику». Если объем сконцентрирован в центре, а ноги визуально легче, это признаки «яблока». Если верх и низ уравновешены, а талия узкая, это подходит «песочным часам».
Шаг 3. Измерения. Их делайте на выдохе, не втягивая живот. Сантиметровая лента должна лежать ровно, не перетягивать кожу и не провисать. Плечи удобнее мерить с помощником: найдите крайние выступающие точки плечевых суставов и измерьте ширину по прямой. Грудь измеряется по самой объемной части, лента идет горизонтально вокруг корпуса. Талия — самое узкое место между ребрами и тазовыми костями. Если не уверены, наклонитесь вбок: там, где образуется складка, и находится ваша естественная талия. Бедра — самая выступающая часть ягодиц, лента проходит параллельно полу. Запишите четыре параметра в сантиметрах.
Шаг 4. Сравнение пропорций.
- Если плечи и бедра близки по величине, а талия заметно меньше, вы в секторе «песочные часы».
- Если бедра больше плеч, а талия хорошо «читается», чаще всего это «груша».
- Если плечи больше бедер, вероятен «перевернутый треугольник».
- Если все три мерки близки, а талия выражена слабо — это, скорее всего, «прямоугольник».
- Если талия — самая объемная зона при близких по размеру плечах и бедрах, то это «яблоко».
Еще один способ — фото с прямой проекцией. Поставьте телефон на штатив, включите сетку в камере, встаньте боком и фронтально, чтобы линии сетки шли строго вертикально и горизонтально. Фотографии помогают отделить впечатление от фактов, особенно если вы склонны сутулиться или «уходить» в привычную позу. Снимки не заменяют измерений, но хорошо дополняют их, показывая, как пропорции выглядят со стороны.
Если вышла «смешанная» картина, ищите свой приоритет. Может быть, у вас почти равные плечи и бедра, но одежда иногда «съедает» талию. Тогда цель — вернуть талию с помощью определенного кроя одежды. Или наоборот, вы хотите уравновесить верх и низ и подчеркнуть ноги. Тип фигуры здесь не задает жесткие правила, а служит подсказкой для выбора фасона, длины и вырезов.
Можно ли изменить тип фигуры без операции
Каркас тела — кости таза, ключицы, ширина плеч — задан анатомией. Полностью поменять тип фигуры невозможно, но можно повлиять на то, как силуэт «читается».
Силовые тренировки наращивают мышцы там, где их не хватает визуально, дефицит калорий уменьшает объем в «перегруженных» зонах, осанка меняет распределение массы и линию талии.
Возраст и гормональный фон тоже влияют на фигуру: со временем у многих накопление жира смещается от «грушевидного» к андроидному жировых отложений больше в области живота, но тренировочный режим и питание помогают держать это в рамках. Разные типы распределения жира — андроидный и гиноидный — согласно исследованию, по-разному связаны с рисками для здоровья, поэтому фокус на активность и рацион полезен для всех типов фигуры.
При этом одежда дает мгновенный визуальный эффект: линия плеч, длина жакета, высота посадки брюк, вертикальные швы и контраст фактур быстро «собирают» силуэт в нужных местах. Это самый безопасный и бюджетный способ «поменять тип фигуры» внешне.
От кого наследуется тип фигуры?
Тип фигуры, телосложение, распределение жировой ткани и другие параметры обусловлены генетически. Ширина плеч и таза, длина туловища и ног — это «каркас», который мы наследуем от родителей и предков.
К этому добавляется «надстройка»: у одних людей организм чаще отправляет жировые отложения в область бедер и ягодиц, у других — на живот и спину. Оба варианта – норма, просто они по-разному смотрятся в зеркале.
Тип фигуры не наследуется по схеме «если мама — «груша», то и ребенок — «груша»». Мы получаем смешанные параметры от обоих родителей, и комбинации генов могут передаваться через поколение.
Также на распределение жира заметно влияют пол и гормоны. В подростковом возрасте у девушек эстрогены способствуют накоплению подкожного жира в области бедер и ягодиц. У юношей тестостерон стимулирует синтез мышечных белков, руки и ноги набирают мышечную массу.
Важные жизненные этапы меняют картину: беременность влияет на баланс и тонус мышц кора, а в менопаузе снижение выработки эстрогенов нередко смещает жировые запасы ближе к животу. Даже хронический стресс способен изменить «настройку», повышая кортизол и подталкивая организм копить жир вокруг талии.
Что вы едите, как спите, как много двигаетесь ежедневно и как держите осанку — все это влияет на ваш силуэт. Каркас остается неизменным, но объемы разных частей тела могут меняться. Поэтому один и тот же человек может выглядеть как «прямоугольник» в 17 лет, «песочные часы» — в 25 и «яблоко» в 45 лет.
Ваш тип фигуры — это стартовые настройки плюс образ жизни. Можно заметно скорректировать «картинку» путем тренировок и грамотного подбора одежды.