Подлечить нервы и набрать аметистов: куда и зачем поехать в России в этом году Журналист Фетисова заявила о высоком спросе на отдых в русских избах

Новый туристический сезон в России открывается зимними поездками на горнолыжные курорты — в Красную поляну, Хибины, Абзаково, Шерегеш и на Домбай. Год только начался, но планы на ближайшие весну, лето и осень можно построить уже сейчас. «Газета.Ru» предлагает обратить внимание на не самые очевидные туристические направления, чтобы сдвинуть фокус внимания с Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Калининграда.

Тем, кому нужно подлечиться

close 100% Санаторий «Озеро Карачи» okarachi.ru

Поехать «на воды» нам иногда даже нужнее, чем на море. Не случайно по данным национального туроператора «Алеан» оздоровительный отдых уступает по популярности только пляжному, а спрос на санаторные туры неуклонно растет.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе туроператора, самые популярные направления для оздоровительного туризма — Кавказские Минеральные воды, Краснодарский край, Подмосковье и средняя полоса России, Белокуриха в Алтайском крае и санатории Башкирии. Однако есть и менее очевидные маршруты, по которым можно поехать, чтобы поправить здоровье. Например, Ульяновская область.

«В Ульяновской области на берегу Волги располагается лечебный курорт Ундоры. Это единственное место в России, где есть воды с повышенным содержанием органических веществ. Они используются для питьевого лечения. Особенно эффективны при лечении мочеполовой, эндокринной и пищеварительной систем», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Алеана».

Как отмечают эксперты, климат на курортах волжской акватории Ульяновской области близок к морскому, а отдыхать здесь можно и зимой, и летом. При этом на курортах воды используются не только для питья — здешние санатории предлагают также грязелечение и глинотерапию.

Еще один вариант — оздоровительные комплексы Новосибирской области.

«Один из самых известных санаториев – санаторий «Озеро Карачи» 3*, расположенный между озерами Карачи и Узункуль. К лечебным факторам здравницы относятся сульфидно-иловая грязь, добываемая со дна озера Карачи (обладает сильным противовоспалительным и обезболивающим эффектом), столовая вода «Карачинская», применяемая при лечении заболеваний ЖКТ, рапа — солевой раствор озера Карачи. Здравница разработала уникальную оздоровительную процедуру — пантово-рапные ванны (ванны, содержащие рапу и экстракт из рогов марала)», — сообщили в пресс-службе «Алеана».

А в санатории «Сибиряк», расположенном на Обском водохранилище, разработаны собственные программы для здоровья позвоночника, снижения веса и решения проблем женской репродуктивной системы. Подлечить можно и нервы.

Автор блога «Блог Глеба и зрелищ» Глеб Степанский в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал обратить внимание на регионы с термальными источниками — к ним относятся Кавказские Минеральные воды.

«Сейчас в качестве «спа-столицы» громко заявляет о себе Тюменская область», — добавил он.

Это подтверждают эксперты «Алеана»: «Многие санатории используют горячие минеральные воды как один из лечебных факторов. Термальные бассейны есть в СПА-отеле «Ингала» 4*, санатории «Красная гвоздика», «Сибирь» 4*, «Геолог» и других», — рассказали они.





Тем, кто хочет пожить «по-русски»

Минувший год показал, что интерес к русской эстетике только растет. Пока создатели модных брендов и ювелирных мастерских занимаются переосмыслением русского культурного кода, отельеры взяли курс на восстановление исторических изб и усадеб.

«Тренд на восстановление русских изб в последнее время только усилил позиции. Строго говоря, свое начало он берет где-то в конце 2010-х, когда открыл двери гостевой дом в тереме Асташово в Костромской области, — это яркий пример кропотливой реставрации. Тогда же начали восстанавливать домики и усадьбы в Суздале и Плесе и открывать в них отели, стилизованные под эпоху XIX века», — рассказала «Газете.Ru» журналист, автор Telegram-канала «Зона комфорта» Злата Фетисова.

Однако, по ее словам, на массовое восстановление изб и усадеб по всей России рассчитывать не стоит: это требует сил и вложений. А то, что редко — стоит дорого.

«Восстановление купеческих домов, избушек — это очень дорого и сложно, особенно для городов и деревень, расположенных далеко от миллионников. Действительно хороших специалистов по реставрации мало, и чтобы вызволить такого из Москвы, Петербурга или, скажем, Екатеринбурга, нужно располагать немалым бюджетом и реально гореть идеей. Так что если кто-то и берется за дело и доводит такой отель или гостевой дом до ума, потом это сильно сказывается на стоимости проживания в нем», — объяснила Фетисова.

Тем не менее спрос на такой вид отдыха растет, отметила она.

«Интерес к таким вариантам проживания очень высокий, потому что турист, уже хорошо знакомый, скажем, с Суздалем, Костромой и Тулой, хочет повторно отдыхать в этих местах, получая более углубленный опыт. А такие варианты проживания обеспечивают полное погружение, при этом с привычным комфортом. Только за последние несколько месяцев открылись для гостей восстановленные избушки в деревне Ченцово в Тульской области и гостевой дом в селе Дунилово Ивановской области. И могу сказать, что на подходе еще несколько подобных объектов недалеко от Москвы», — рассказала эксперт.

Такие гостевые дома расположены в основном в Центральной России — туда проще всего доехать из Москвы. Есть комплекс туристических изб и в Ленинградской области — это деревня Мандроги, созданная из деревянных изб XIX века, вывезенных из Вологодской области и аккуратно пересобранных. Внутри — русская печь, деревянные лавки и сундуки, домотканые коврики и плетеные кружева. Словом, атмосфера русской избы воссоздана в точности.

«В доме три спальни — горница, светелка и клеть, изба с русской печью и бабий кут, а для закоренелых горожан, не мыслящих себя без благ цивилизации, есть потайная комната, спрятанная от посторонних глаз за массивной дверью: в ней расположены современные душевая кабина и туалет», — говорится на сайте комплекса об одном из таких домов.

Тем, кто любит поесть

Гастрономической столицей среди российских регионов уже давно можно называть Красноярск. Именно здесь уже выпустила первых профессионалов ресторанного дела Высшая Школа Гастрономии от Institut Paul Bocuse. И здесь же работают несколько групп, открывающих бары, кондитерские и рестораны высокой кухни, куда непременно нужно ехать тем, кто стремится получить необычный гастрономический опыт.

«В Красноярске прямо сейчас пишется гастрономическая история России. За последние пять лет промышленный сибирский город благодаря рестораторам, шеф-поварам и гастроэнтузиастам не просто прославил кухню енисейской Сибири на всю страну, но и заслуженно получил звание гастрономической столицы», — подтвердила Злата Фетисова.

Эксперименты с сибирскими культурными кодами, продуктами из ближайших регионов (хакасский бык, тувинский як, местные рыбы таймень и хариус, дикорастущие ягоды и грибы составляют богатую палитру для красноярских шеф-поваров) устраивают в ресторанах «Тунгуска», «0,75 please», «Fresco», баре «Булгаков» и других заведениях. А недавно в Красноярске открылась и вовсе сказочная история — ресторан «Садко» в здании Речного вокзала ХХ века с севиче из енисейского муксуна, тартаром из хакасского бычка с кремом из феты и пьяной стерлядью с икрой осетра в меню.

Среди других направлений, привлекательных для гастротуриста, Злата Фетисова назвала Поволжье.

«Если мы движемся по Волге с севера на юг — от Ярославля и Костромы до Волгограда и Астрахани — встречаем великое разнообразие блюд. Связано это с тем, что на берегах Волги живут разные народы со своими культурами и обычаями. Кулейки и рыбные углы, уха с судаком и котлеты из щуки, беляши и кыздырма, ягодные пироги и расстегаи», — рассказала она.

Из волжских городов эксперт отдельно выделила Казань, «где сегодня гастрономия и барная культура на довольно высоком уровне», и Нижний Новгород с его летними гастрономическими фестивалями. Перспективы есть также у Самары и Астрахани.

За ухой, раками и пирогами Злата Фетисова посоветовала отправляться в Ростов-на-Дону и расположенную рядом с ним станицу Старочерскасскую. А любители энотуризма могут оценить винодельни Краснодарского края.

«Наши винодельни сейчас могут предложить очень достойный туристический продукт, в который помимо винных дегустаций входят также сыроварни, улиточные фермы и рестораны, где из локальных фермерских продуктов готовят порой абсолютно выдающиеся блюда», — сказала Фетисова.

Тем, кто хочет двигаться и узнавать новое

close 100% Илья Наймушин/РИА Новости

Активный отдых — это, прежде всего, горы: там нельзя не двигаться. Первое, что приходит в голову при планировании зимнего путешествия — это горнолыжные курорты, которых в России немало.

«Во многих регионах, если есть природные условия, существуют трассы того или иного уровня. Но если мы говорим про курорты, которые могут принять большой поток туристов, то это Кавказские горы (Красная Поляна, Роза Хутор, Архыз, Домбай), Урал (Губаха в Пермском крае, Абзаково в Башкирии), Хибины в Мурманской области и Шерегеш в Кемеровской», — рассказал Глеб Степанский.

Эксперт по путешествиям, однако, посоветовал обратить внимание и на другие зимние развлечения — за пределами горных массивов активности в холодное время года не ограничиваются горнолыжкой.

«Например, в начале декабря в ХМАО я катался в собачьих упряжках и ездил на снегоходах на зимнюю рыбалку. Уверен, в каждом регионе можно найти подобное, но в Югре можно даже поставить пометку «экстрим», так как на улице было до -20°C», — сказал он.

Руководитель отдела партнерских коммуникаций tutu, основатель проекта «Медиаразведка» Наталья Анисимова в числе интересных направлений для активного отдыха назвала Мурманскую область — однако, по ее словам, в путешествии по этому северному краю не стоит ограничиваться популярной Териберкой.

«Мурманская область большая. Есть новое, достаточно неизведанное направление — это поселок Умба, село Варзуга, село Кузомень. Это древние храмы, рыба, необычные пейзажи. Там же находится Аметистовый берег, где можно ходить по берегу, собирать аметисты и быть наедине с собой. Там же я бы отметила историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» — это музей под открытым небом, где ты знакомишься с бытом поморов», — рассказала Анисимова.

Еще одно интересное, набирающее обороты направление — это Йошкар-Ола, сообщила эксперт. По ее словам, столица республики Марий Эл становится популярной благодаря выгодному расположению неподалеку от Казани: многочисленные туристы, приезжающие в столицу Татарстана, все чаще ездят на один день и в Йошкар-Олу. Примечателен город не только своей «набережной Брюгге» и копиями домов европейских городов.

«Марий Эл может предложить знакомство с народными традициями и обычаями — это и язык, и театр, и этнографические деревни, где ты знакомишься с традиционными занятиями — плетением из лозы или вышивкой, а также с блюдами, песнями, гуляниями», — уточнила Анисимова.

Тем, кто мечтает о поездке на Байкал, эксперт по туризму предложила переключить фокус внимания с Иркутской области, которая, по ее словам, уже не справляется с потоком туристов, на Бурятию — на территории республики находится 70% площади озера.

«Пока не могу сказать, что в Бурятии очень много объектов для размещения, но сейчас уже есть неплохие глэмпинги — например, «Высота» или «Тайга»», — отметила она.

Открытием позапрошлого года эксперт назвала Челябинскую область. Хотя Южный Урал воспринимается у россиян как регион промышленный, а не туристический, эксперт tutu посоветовала обратить внимание на здешние озера, горы и «немножко экстрима».

«Второе открытие — это Удмуртия, куда мы ездим уже два года подряд. Понятно, что Удмуртия — это родина автомата Калашникова, но также это родина Петра Ильича Чайковского, где он провел ранние годы — в городе Воткинске находится музей-усадьба Чайковского, очень душевное и трогательное место. А еще Удмуртия — это знакомство с кофейной историей, здесь находится предприятие по производству обжаренного кофе Tasty Coffee, на котором работают очень многие кофейни», — рассказала Анисимова.